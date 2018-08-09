«Михайловский бройлер» вышел на тропу войны против «Дальневосточной птицы»

Как стало известно KONKURENT.RU , ЗАО «Михайловский бройлер» подал иск в арбитражный суд против ООО «Дальневосточная птица». В заявлении банкротный производитель мяса кур хочет обязать «Дальневосточную птицу» вернуть имущество.

Также предприятия в настоящее время бьются в суде за арендную плату. По мнению представителей «Михайловского бройлера», «Дальневосточная птица» задолжала за аренду имущества 114,6 млн руб.

Производственный комплекс «Михайловского бройлера» был передан в аренду «Дальневосточной птице» в октябре 2016 г. Последнее предприятие подконтрольно структурам Эдуарда Янакова , бывшего депутата Госдумы , а ныне просто владельца группы «Приамурье» (сюда входят АО «ЗДП „Коболдо“, ПАО „Прииск Дамбуки“, ООО „Амурский горный центр“ и „Агро Приамурье“). Само ООО „Дальневосточная птица“ входит в ООО „Агрохолдинг „Приморье“, где Янаков является 100-процентным владельцем.

Как ранее сообщал KONKURENT.RU, конкурсный управляющий ЗАО „Михайловский бройлер“ Анна Бадюкова во второй раз выставила на продажу имущественный комплекс предприятия. Цена была снижена со 150 млн до 135 млн руб. По сведениям KONKURENT.RU, и на этот раз торги не состоялись.

Напомним, что на продажу выставляются здания и сооружения в составе 162 единиц, 13 земельных участков, 42 транспортных средства, 28 самоходных средств и прицепов, 1010 производственных и технологических сооружений и оборудований, 173 инвентарных материала, 199 дебиторской задолженности и 100 кредиторской задолженности. Большая часть имущества находится в залоге ООО „Алькор Капитал“, ООО „М. ТрубСталь“ и АО „Торговый дом „Михайловский“. Некоторые объекты недвижимости „Михайловского бройлера“ имеют обременения в виде ареста.