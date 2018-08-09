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Как сэкономить на строительстве дорог в Сибири
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Как сэкономить на строительстве дорог в Сибири 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Новый Омск
Ученые СибАДИ давным-давно разработали ряд подходящих технологий с применением этого экологически чистого сырья. Создали региональные и всероссийские нормативы. Доказали, что использование золошлаков не только значительно удешевляет бюджет стройки, но и решает проблему утилизации отходов теплоэнергетики, залежи которых только в Омске уже превышают 75 миллионов тонн. И эта гора продолжает расти с интенсивностью в 1,5 миллиона тонн в год.
Запасов ЗШМ хватит, чтобы построить сотни километров дорог, отсыпать миллионы кубометров планировочных насыпей. В масштабах страны можно сэкономить миллиарды бюджетных рублей. Но использует копеечное сырье пока только пара малых предприятий.
Причин несколько. Строители и проектировщики вроде бы и за. Однако менять годами наработанные привычки не торопятся, а действенных стимулов осваивать новые горизонты нет.
Тонна золы стоит один рубль. Конечно, это очень привлекательная цена. Однако у потенциальных покупателей есть опасение, что, став объектом массовых продаж, ЗШМ подорожают до ста рублей, а потом и до тысячи. Подрядчики утверждают, что они такое уже проходили.
Еще один сдерживающий фактор — содержание золоотвалов входит в тариф по оплате энергоресурсов. С этой строкой в квитанциях поставщики тепла и электричества расставаться не торопятся.
В Омске при минстрое и минприроды работают две комиссии, которые должны интенсифицировать использование золы. Одобрено более десятка дорожных и строительных технологий. Однако их внедрение застопорилось. Есть надежда, что ситуация изменится после утверждения регионального закона об отходах промышленного производства, который прошел юридическую экспертизу и направлен в региональный парламент.
Тем временем в других регионах ЗШМ уже применяют. Например, власти Московской области запретили отвод земель под грунтовые карьеры в радиусе пятидесяти километров от местных золоотвалов. И дело пошло. За короткое время, используя эти материалы, здесь соорудили несколько объектов, в том числе две крупные дорожные развязки. Залежи ЗШМ сразу «похудели» на 2,5 миллиона тонн. Аналогичное решение сумели принять в Новосибирской области. На устройство планировочной насыпи для нового микрорайона в районе села Марусино ушло почти пять миллионов тонн местных золошлаков.
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