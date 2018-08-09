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Приморские продавцы товаров и услуг теряют посетителей и выручку
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Приморские продавцы товаров и услуг теряют посетителей и выручку 

Konkurent.ru 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
Нетипично жаркий август подкосил продажи. Приморские продавцы товаров и услуг теряют посетителей и выручку. Ощутимый спад продаж отмечается в мелкорозничной торговле.
«Во-первых, люди просто сбегают из города на природу, дети — в летних лагерях, активное население во Владивостоке уменьшается, наверное, процентов на 30. Во-вторых, в это время начинается подготовка к школьному сезону, что требует значительных расходов, и семьи буквально экономят на еде. Стрессовая экономика тоже, разумеется, дает о себе знать — доходы населения падают, а, учитывая, что вся продукция, лежащая на полках магазинов, импортного производства, курс доллара тянет цены вверх. В-третьих, играет большую роль уровень «закредитованности» наших граждан, особенно страдают те, кто берет кредиты под огромные проценты в различных микрофинансовых организациях. И, наконец, на мой взгляд, планка налогообложения для бизнеса сегодня слишком высока. В совокупности все эти факторы приводят к спаду потребительской активности», — рассказал владелец магазина Василий Нестеренко.
В 2017–2018 гг. реальные доходы приморцев остановились на уровне 2016 г. Согласно информации Приморскстата, за вычетом обязательных платежей и взносов они сложились ниже уровня января — марта 2017 г. (99,8%). В то же время рост цен на продукты питания в РФ в 2017 г. составил 0,7%. По данным опроса HeadHunter, зарплата 40% жителей ДФО с трудом покрывает ежедневные траты, а 30% — не покрывает их вообще.
«Однако нельзя сказать, что покупатели стали жестко экономить на продуктах питания. И если говорить о сети наших магазинов, то этим летом мы не отмечаем спада продаж. Вопрос — в структуре ассортимента. На первый план выходит летнее предложение — все, что холодное, быстрого приготовления, что можно увезти с собой на природу. Растет спрос на мангалы, уголь, наборы для пикников, а это компенсирует «проседающие» позиции», — отметила Екатерина Соловицкая, маркетолог сети супермакетов «Ок».
Василий Нестеренко: «Как правило, в июле-августе ретейлеры делают упор на воду, мороженое и пиво, особенно когда лето выдается жарким. В моем магазине за последние две недели уровень продаж колбасных изделий упал процентов на 40, бакалейной группы товаров — процентов на 50. Спрос определяет ассортимент».
Перестраиваются под летнее предложение и поставщики. «Наша компания производит и реализует чай. Осенью и зимой потребление чая гораздо выше, летом оно меняется в пользу холодных соков, компотов, морсов. В этот период мы фокусируемся на продажах упаковки меньшего формата и переходим на фруктовые и травяные позиции», — сообщили в компании СДС-ФУДС.
Активно растет потребление мороженого. Юрий Минкин, директор Арсеньевского молочного комбината: «Именно в августе в Приморье приезжает больше всего туристов. На дорогах можно увидеть массу автомобилей из других регионов — от Якутии до наших ближайших соседей из Хабаровского края. Естественно, продажи мороженого увеличиваются. На сколько? Все зависит от погоды: в августе прошлого года они, наоборот, упали по сравнению с июлем, в этом году, будем надеяться, останутся на уровне прошлого месяца. Товар у нас „метеозависимый“, причем слишком большая жара тоже отрицательно влияет на реализацию — сбыт растет не тогда, когда термометр зашкаливает, а когда за окном умеренно теплая погода и людям комфортно находиться на улице».
О снижении объемов реализации и падении среднего чека в основном говорят представители торговых точек с небольшими оборотами, для крупного ретейла лето 2018 г. проходит в «штатном режиме». Неблагоприятно отразились капризы погоды на уличной торговле — дожди и жара, нехарактерная для местных широт, привели к массовому оттоку покупателей с рынков.
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