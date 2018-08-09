Сначала «Южный». На юге Тюменской области готовят участки для многодетных семей Ямала

Для многодетных семей Ямало-Ненецкого автономного округа в Заводоуковске сформированы и поставлены на кадастровый учет в конце 2016 года 155 площадок под индивидуальные жилищные постройки. Каждый участок не менее 10 соток и пригоден для ведения приусадебного хозяйства — раньше здесь была пашня. По соседству лесной массив. Уже в этом году 90 многодетных семей Ямала получат землю в микрорайоне «Южный».

«Документы по этим участкам подготовлены и направлены в администрацию Ямала, — рассказал заместитель директора департамента имущественных отношений Тюменской области Владимир Третьяков . — 25 ямальским семьям эти участки понравились и они подали заявки на их получение. Все заявки одобрены».

Многодетной семье Поюшкиных из Лабытнанги, в которой трое сыновей, вручили документ на получение бесплатной земли в Заводоуковске. Они планируют начать строительство и уже переехать в следующем году. Как рассказала Ирина Поюшкина, на этих 10 сотках они планируют построить дом, разбить огород и сад. Она мечтает, что у каждого ребенка будет своя комната, большая гостиная для приезжающих в гости лабытнангцев.

Этот проект, по оценке специалистов, уникальный, поскольку правила постановки многодетных семей на учет, нормативы площади и инженерного благоустройства земельных участков определены законодательством одного субъекта страны — Ямало-Ненецкого автономного округа, а полномочия по предоставлению участков, их формированию, подготовке планировки лежат на Тюменской области. Двум регионам удалось согласовать эти нормы в одном документе.

Мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления многодетным ямальским семьям в Тюменской области проводятся в рамках программы «Сотрудничество». Первый заместитель главы Заводоуковского городского округа Игорь Денисов отметил, что на участках построено 7,6 км сетей электроснабжения, 2,5 км дорог в щебеночном исполнении. Как сообщает «Тюменская линия», общая протяженность планируемых к строительству дорог составляет 13,659 км, их построят в 4 этапа.

«В соответствии с программой газификации Тюменской области предусмотрено строительство сетей газоснабжения в микрорайоне в 2018 году к 155 земельным участкам, предоставляемых многодетным семьям Ямало-Ненецкого автономного округа в микрорайоне «Южный», — рассказал он. — В настоящее время АО «Газпром Газораспределение Север» выполнены работы по устройству газопроводов 5,6 км, выставлено 155 подводов к земельным участкам».

За счет инвестиций ОАО «Тепло Тюмени» совместно с администрацией Заводоуковского городского округа разработана схема водоснабжения микрорайона.

Кроме строительной площадки в Заводоуковске обустраиваются еще два участка. Одна площадка находится в Тюмени по улице Григория Алексеева. Из 125 участков 80 предназначены для многодетных семей Ямала. Планируемый срок разработки проектной документации и прохождения экспертизы — октябрь 2018 года. Вторая площадка расположена в деревне Речкина Тюменского района, в планах обустроить около 200 участков. Здесь проводят мероприятия по подготовке документации территориального планирования (включение площадки в генплан сельского поселения, разработка проекта планировки и проекта межевания), планируемый срок их выполнения — август 2018 года.

Всего на три территории юга Тюменской области смогут переехать более четырехсот многодетных семей Ямала. Врио губернатора Тюменской области Александр Моор отметил, что ямальцы — наши добрые соседи и друзья.

«Нас объединяет общая история, общие интересы и общие возможности, которые мы можем реализовать только вместе», — подчеркнул он.