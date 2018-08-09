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Реструктуризация «Татнефти» затронет 15 тысяч человек
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Реструктуризация «Татнефти» затронет 15 тысяч человек 

АиФ Казань 46 минут назад
Фото: АиФ Казань
15 тысяч работников «Татнефти» до конца 2018 года коснется реструктуризация компании.
Об этом сообщает корпоративная газета «Нефтяные вести» со ссылкой на начальника управления по работе с персоналом Андрея Глазкова. Реструктуризация пройдет в несколько этапов.
«По персоналу у нас предусмотрено сокращение, но не людей, а ставок. Так, на примере реструктуризации банка «Девон-Кредит» мы видим, что некоторые бухгалтеры и экономисты перейдут к нам, а некоторые — в создаваемый Центр банковского обслуживания. Мы высвобождаем сотрудников на операционных функциях и предлагаем им аналогичные места в банке «Зенит», — привел пример Глазков.
Такой подход будет применяться ко всем дочерним предприятиям компании. Как заверил Глазков, все социальные льготы сохранятся. Сотрудники, попадающие под реструктуризацию, уведомляются об этом за три месяца. По его словам, ни один работник не останется на улице.
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