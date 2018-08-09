Ещё
Наталья Кутукова расплатится с кредиторами «Приоритета» за счет продажи своего имущества
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.30
$
64.05
76.00
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
72.40
+0.22 Золото
1215.28
+0.02 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1604
–0.0038
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Наталья Кутукова расплатится с кредиторами «Приоритета» за счет продажи своего имущества 

Волга Ньюс 25 минут назад
Акционер банка «Приоритет» Наталья Кутукова вернет банку долг за счет реализации собственного имущества, пишет «КоммерсантЪ». Соответствующее решение принято на собрании кредиторов Кутуковой, прошедшем в конце июля. Ранее ее долг планировалось реструктуризировать.
Осенью прошлого года обанкротившийся «Приоритет» в лице конкурсного управляющего "Агентство по страхованию вкладов" из-за долга в размере 14 млн руб. потребовал банкротства предпринимательницы. Задолженность образовалась по нескольким кредитным договорам. В качестве залога кредитной организации перешли принадлежащие ее акционеру помещения площадью 143,4 кв. м в одном из домов на ул. Куйбышева, мини-кафе на ул. Ленинградской и земля под ним площадью 32 кв. метра.
В марте этого года Арбитражный суд Самарской области признал госпожу Кутукову банкротом и ввел в отношении нее процедуру реструктуризации задолженности. Наталья Кутукова пыталась оспорить решение суда в вышестоящих инстанциях.
В конце прошлого месяца Арбитражный суд Поволжского округа отказал акционеру «Приоритета» в требовании отменить реструктуризацию и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований банка в размере 14 млн рублей. Как сказано в материалах дела на сайте суда, Кутукова была против процесса банкротства и настаивала на распродаже ее имущества в рамках исполнительного производства.
Как считают юристы, причина такого требования крылась в стремление сохранить контроль над своими финансами и имуществом, а также защитить от оспаривания совершенные ранее сделки.
"Судебный пристав‑исполнитель не всегда обладает полной информацией о доходах должника и, зачастую, должники не снижают уровень своей жизни, продолжая зарабатывать, отдыхать и тратить деньги в свое удовольствие, пока исполнительное производство идет своим чередом. Введение процедуры банкротства кардинально меняет жизнь должника, его доходы и расходы ему полноценно уже не принадлежат, а также ставит под сомнение сделки, совершенные ранее", — поясняет руководитель юридического департамента НЮС «Амулекс» Надежда Макарова.
Схожее мнение высказал партнер юридической компании "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин. «Наталья Кутукова просто пыталась избежать процедуры банкротства, в рамках которой за ее деятельностью и сделками будет осуществляться контроль со стороны суда. Должница пыталась доказать суду, что ее активов достаточно для погашения долгов и нет оснований вводить процедуру банкротства, что можно в рамках обычного исполнительного производства взыскивать с нее все долги. Уверен, что должница рассчитывала также на перегруженность службы судебных приставов и надеялась, что такая процедура исполнительного производства затянется на несколько лет, в течение которых она могла бы вполне комфортно жить», — говорит юрист.
Как добавляет эксперт, кредиторы, очевидно, решили, что ее активов недостаточно для покрытия долга, поэтому в отношении Натальи Кутуковой было принято решение ввести процедуру реализации имущества.
Волга Ньюс: последние новости
Строители Тольятти отметили профессионал­­ьный праздник Владимир Ситнов: "Править миром будут новые технологии" Кадастровая палата запустила в Тольятти услуги по курьерской доставке документов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России хотят запретить использование доллара657
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США596
Рублю предрекли неизбежную девальвацию2
Рубль обвалился582
Рубль стремительно рухнул вниз21
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение