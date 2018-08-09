Наталья Кутукова расплатится с кредиторами «Приоритета» за счет продажи своего имущества

Акционер банка «Приоритет» Наталья Кутукова вернет банку долг за счет реализации собственного имущества, пишет «КоммерсантЪ». Соответствующее решение принято на собрании кредиторов Кутуковой, прошедшем в конце июля. Ранее ее долг планировалось реструктуризировать.

Осенью прошлого года обанкротившийся «Приоритет» в лице конкурсного управляющего "Агентство по страхованию вкладов" из-за долга в размере 14 млн руб. потребовал банкротства предпринимательницы. Задолженность образовалась по нескольким кредитным договорам. В качестве залога кредитной организации перешли принадлежащие ее акционеру помещения площадью 143,4 кв. м в одном из домов на ул. Куйбышева, мини-кафе на ул. Ленинградской и земля под ним площадью 32 кв. метра.

В марте этого года Арбитражный суд Самарской области признал госпожу Кутукову банкротом и ввел в отношении нее процедуру реструктуризации задолженности. Наталья Кутукова пыталась оспорить решение суда в вышестоящих инстанциях.

В конце прошлого месяца Арбитражный суд Поволжского округа отказал акционеру «Приоритета» в требовании отменить реструктуризацию и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований банка в размере 14 млн рублей. Как сказано в материалах дела на сайте суда, Кутукова была против процесса банкротства и настаивала на распродаже ее имущества в рамках исполнительного производства.

Как считают юристы, причина такого требования крылась в стремление сохранить контроль над своими финансами и имуществом, а также защитить от оспаривания совершенные ранее сделки.

"Судебный пристав‑исполнитель не всегда обладает полной информацией о доходах должника и, зачастую, должники не снижают уровень своей жизни, продолжая зарабатывать, отдыхать и тратить деньги в свое удовольствие, пока исполнительное производство идет своим чередом. Введение процедуры банкротства кардинально меняет жизнь должника, его доходы и расходы ему полноценно уже не принадлежат, а также ставит под сомнение сделки, совершенные ранее", — поясняет руководитель юридического департамента НЮС «Амулекс» Надежда Макарова.

Схожее мнение высказал партнер юридической компании " Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин. «Наталья Кутукова просто пыталась избежать процедуры банкротства, в рамках которой за ее деятельностью и сделками будет осуществляться контроль со стороны суда. Должница пыталась доказать суду, что ее активов достаточно для погашения долгов и нет оснований вводить процедуру банкротства, что можно в рамках обычного исполнительного производства взыскивать с нее все долги. Уверен, что должница рассчитывала также на перегруженность службы судебных приставов и надеялась, что такая процедура исполнительного производства затянется на несколько лет, в течение которых она могла бы вполне комфортно жить», — говорит юрист.

Как добавляет эксперт, кредиторы, очевидно, решили, что ее активов недостаточно для покрытия долга, поэтому в отношении Натальи Кутуковой было принято решение ввести процедуру реализации имущества.