Станислав Ромащев, ПАО «Кузнецов»: «Стратегическая сессия может дать высокий синергетический эффект»

Начальник управления производственного планирования ПАО «Кузнецов» Станислав Ромащев отметил, что большинство промышленных предприятий региона достаточно хорошо «подкованы» в плане цифровых технологий.

"На предприятиях знают, что именно им необходимо делать и какие цифровые технологии внедрять. Однако на законодательном уровне мы сейчас не можем закладывать в федеральные целевые программы программное обеспечение, а ведь именно оно лежит в основе процесса цифровизации. Кроме того, стоят программы дорого, а срок окупаемости у них большой. Находить «длинные» деньги под низкие проценты предприятиям сложно. Если государство возьмет на себя поддержку в предоставлении гарантий, субсидировании процентных ставок по таким кредитам, то это позволит предприятиям региона совершить цифровой рывок", — уверен эксперт.

Станислав Ромащев также отметил эффективность формата стратегических сессий.

"Каждый из нас работает в своей узкой сфере и зачастую не знает, что могут предложить представители других отраслей. А такие дискуссии дают нам возможность услышать друг друга и взять на вооружение лучшие практики, поэтому стратегическая сессия может дать высокий синергетический эффект. Главное — мероприятие будет иметь продолжение в конкретной стратегии развития, а предложения экспертов вырастут в полноценную целевую программу", — подчеркнул эксперт.

Напомним, стратегическая сессия «Экономический прорыв. Цифровая экономика» прошла с участием представителей крупных предприятий, региональных и федеральных институтов инновационного развития, банковского сектора, ведущих вузов страны, а также чиновников и общественников.

Это уже четвертая стратегическая сессия в Самаре за последний месяц: предыдущие были посвящены вопросам ЖКХ и благоустройства, здравоохранения и кадровой политики. Всего в регионе запланировано проведение семи тематических сессий до конца августа.