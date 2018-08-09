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Станислав Ромащев, ПАО «Кузнецов»: «Стратегическая сессия может дать высокий синергетический эффект»
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Станислав Ромащев, ПАО «Кузнецов»: «Стратегическая сессия может дать высокий синергетический эффект» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Начальник управления производственного планирования ПАО «Кузнецов» Станислав Ромащев отметил, что большинство промышленных предприятий региона достаточно хорошо «подкованы» в плане цифровых технологий.
"На предприятиях знают, что именно им необходимо делать и какие цифровые технологии внедрять. Однако на законодательном уровне мы сейчас не можем закладывать в федеральные целевые программы программное обеспечение, а ведь именно оно лежит в основе процесса цифровизации. Кроме того, стоят программы дорого, а срок окупаемости у них большой. Находить «длинные» деньги под низкие проценты предприятиям сложно. Если государство возьмет на себя поддержку в предоставлении гарантий, субсидировании процентных ставок по таким кредитам, то это позволит предприятиям региона совершить цифровой рывок", — уверен эксперт.
Станислав Ромащев также отметил эффективность формата стратегических сессий.
"Каждый из нас работает в своей узкой сфере и зачастую не знает, что могут предложить представители других отраслей. А такие дискуссии дают нам возможность услышать друг друга и взять на вооружение лучшие практики, поэтому стратегическая сессия может дать высокий синергетический эффект. Главное — мероприятие будет иметь продолжение в конкретной стратегии развития, а предложения экспертов вырастут в полноценную целевую программу", — подчеркнул эксперт.
Напомним, стратегическая сессия «Экономический прорыв. Цифровая экономика» прошла с участием представителей крупных предприятий, региональных и федеральных институтов инновационного развития, банковского сектора, ведущих вузов страны, а также чиновников и общественников.
Это уже четвертая стратегическая сессия в Самаре за последний месяц: предыдущие были посвящены вопросам ЖКХ и благоустройства, здравоохранения и кадровой политики. Всего в регионе запланировано проведение семи тематических сессий до конца августа.
Результатом каждой из сессий стали предложения для включения в долгосрочную стратегию развития Самарской области. Инициатором работы над стратегией в таком формате выступил глава региона Дмитрий Азаров.
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