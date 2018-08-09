Mars выбрал нового глобального рекламного партнера

Фото с сайта Mars.com Уход Мартина Соррелла из WPP заставил многих усомниться в том, что рекламный холдинг способен удержать лидирующие позиции на рынке. Однако последние успехи компании должны успокоить критиков: агентства, входящие в WPP, заполучили сразу двух крупных клиентов — Mondelez и Mars.

Mars завершил пересмотр глобального медиааккаунта, включающего планирование и баинг. Консультировали клиента ID Comms и Ebiquity. Процесс занял полгода, в нем приняли участие действующие партнеры FMCG-гиганта MediaCom (WPP), Starcom (Publicis Groupe) и OMD (Omnicom). Ранее корпорация разделяла планирование и закупки, к тому же разные агентства отвечали за разные регионы. Так, MediaCom занималось глобальным планированием, а также делило обязанности по закупкам со Starcom, Zenith и OMD, пишет Campaign Live.

Теперь MediaCom консолидирует планирование и закупки в интересах Mars. По оценкам аналитиков, корпорация тратит на продвижение от 1,5 до 1,8 млрд долларов ежегодно. Медиадиректор Mars Роб Раковиц отметил, что победитель предложил настраиваемую операционную модель, которая позволяет принимать решения на основе данных, ускориться на глобальном, локальном уровнях и на уровне отдельной кампании, а также эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Изменения вступят в силу 1 января 2019 года, переходный период продлится с августа по декабрь. В российском GroupM воздержались от комментариев. Представительство Mars в России и СНГ пока не ответило на запрос Sostav.

Напомним, год назад Mars уже проводил пересмотр медиабизнеса на семи крупнейших рынках. Тогда Publicis Media сохранила за собой Великобританию, Starcom «отобрало» Германию и Индию у MediaCom, а также удержало Китай и Юго-Восточную Азию. MediaCom достались Австралия и Новая Зеландия.

На прошлой неделе стало известно, что британский офис Mars отозвал всю рекламу с YouTube. Это произошло после того, как пре-ролл бренда Starburst появился в видео рэп-группы Moscow17. Компания заявила, что не будет рекламироваться на видеохостинге до тех пор, пока Google не предоставит «соответствующие гарантии».

Отметим, что накануне WPP одержал еще одну крупную победу — GroupM стало одним из глобальных медиапартнеров Mondelez.