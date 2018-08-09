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Дорожный вопрос в Академическом решат за два года
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Дорожный вопрос в Академическом решат за два года 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В мэрии Екатеринбурга пообещали решить дорожные проблемы Академического в течение двух лет. Заместитель главы администрации города Алексей Белышев заявил, что микрорайон ждет реконструкция развязки на улице Серафимы Дерябиной, будет открыт выезд на Екатеринбургскую кольцевую дорогу и транспортная доступность улицы Вильгельма де Геннина (скорее всего речь идет о запуске дополнительных маршрутов, — прим. ред.). Также чиновник напомнил, что улицу Академика Сахарова удалось включить в федеральную программу — ее тоже ждут изменения.
В целом на инвестиции в Академический планируют потратить 15 млрд долларов.
Напомним, Академический является проектом комплексной застройки, аналогов которому в России больше нет. В микрорайоне возводятся не только дома, но и активно развивается инфраструктура, строятся объекты социального значения (детские сады, школы). Одним из новых решений застройщика стали двухуровневые квартиры и студии. В общей сложности в «Академическом» будет проживать 350 тысяч человек.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.
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