Процедура наблюдения введена на «Адлерской птицефабрике»

Арбитражный суд Краснодарского края до 25 октября 2018 года ввел процедуру наблюдения в отношении ЗАО «Адлерская птицефабрика». Временным управляющим назначен Владимир Толстенко, пишет газета «Коммерсантъ»

С заявлением о банкротстве предприятия в суд в январе 2018 года обратилось ООО «ТрансЭкосервис», после в дело вступило АО «ЮниКредит Банк» . Также заявления о включении в реестр кредиторов направили Россельхозбанк , «ТНС энерго Кубань», Адыгейский комбикормовый завод.

По данным Kartoteka.ru, сейчас ЗАО «Адлерская птицефабрика» является ответчиком по 44 арбитражным делам на сумму 160 млн рублей, на взыскании у Федеральной службы судебных приставов находятся исполнительные производства еще на 13 млн рублей.

Птицефабрика в Адлере работает с 1935 года, ЗАО «Адлерская птицефабрика» было зарегистрировано в Сочи в 2001 году. Выручка предприятия в 2016 году составила 300 млн рублей, чистая прибыль — 156 тыс. рублей. Ежегодно на птицефабрике производят около 5 тыс. тонн мяса птицы.

В базе Kartoteka.ru в качестве учредителей предприятия значатся ЗАО «Юг-Птица-Адлер» и ГУП «Адлерская птицефабрика». В то же время на сайте правительства Калининградской области, где в 2014 году группа компаний «Континент» (Москва) анонсировала крупный строительный проект, отмечено, что эта компания владеет и управляет Адлерской птицефабрикой и реализует девелоперский проект на 140 га в Адлерском районе.