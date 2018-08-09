Ещё
Процедура наблюдения введена на «Адлерской птицефабрике»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
66.30
76.51
76.96
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
72.25
+0.43 Золото
1211.72
–0.01 РТС
1083.43
+0.51
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1590
–0.0052
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Процедура наблюдения введена на «Адлерской птицефабрике» 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
Арбитражный суд Краснодарского края до 25 октября 2018 года ввел процедуру наблюдения в отношении ЗАО «Адлерская птицефабрика». Временным управляющим назначен Владимир Толстенко, пишет газета «Коммерсантъ».
С заявлением о банкротстве предприятия в суд в январе 2018 года обратилось ООО «ТрансЭкосервис», после в дело вступило АО «ЮниКредит Банк». Также заявления о включении в реестр кредиторов направили Россельхозбанк, «ТНС энерго Кубань», Адыгейский комбикормовый завод.
По данным Kartoteka.ru, сейчас ЗАО «Адлерская птицефабрика» является ответчиком по 44 арбитражным делам на сумму 160 млн рублей, на взыскании у Федеральной службы судебных приставов находятся исполнительные производства еще на 13 млн рублей.
Птицефабрика в Адлере работает с 1935 года, ЗАО «Адлерская птицефабрика» было зарегистрировано в Сочи в 2001 году. Выручка предприятия в 2016 году составила 300 млн рублей, чистая прибыль — 156 тыс. рублей. Ежегодно на птицефабрике производят около 5 тыс. тонн мяса птицы.
В базе Kartoteka.ru в качестве учредителей предприятия значатся ЗАО «Юг-Птица-Адлер» и ГУП «Адлерская птицефабрика». В то же время на сайте правительства Калининградской области, где в 2014 году группа компаний «Континент» (Москва) анонсировала крупный строительный проект, отмечено, что эта компания владеет и управляет Адлерской птицефабрикой и реализует девелоперский проект на 140 га в Адлерском районе.
В 2007-10 годы «Континент» построил на Кубани высокотехнологичную бойню бройлеров (ООО «Югптицепром») на 110 тыс. тонн мяса в год. Директор птицефабрики Дмитрий Погребков ранее возглавлял совет директоров «Югптицепрома», вошедшего в структуру АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева». Сейчас Погребков также является директором ООО «Континент» (владелец — кипрский офшор «Барбоса Инвестментс»).
Деловая газета. Юг: последние новости
Бывший топ-менеджер X5 Retail Group и «36,6» возглавила в «Магните» проект «Здоровье» Пять финансовых пирамид выявили на Кубани в I полугодии 2018 года Депутаты ЗСК в сентябре рассмотрят проект закона об ограничении этажности жилья на курортах Кубани
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины обрушения рубля220
Приставы навязывают россиянам чужие долги24
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США601
Купившим квартиры россиянам раздадут мебель4
Государству посоветовали избавляться от компаний7
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение