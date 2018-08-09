Промсвязьбанк начал электронный обмен информацией с ФССП на основе модуля RS-Connect

Взаимодействие банка с ФССП реализовано в соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». ФССП направляет в банки электронные запросы о наличии у них счетов должника (в том числе счетов депо и металлических счетов) с денежными средствами, об арендованных банковских ячейках, об имуществе, приобретенном на средства, полученные должником по целевому кредитному договору, а также о движении денежных средств на открытых и закрытых счетах должника. Система обрабатывает запросы ФССП и отправляет соответствующие ответы, также она ведет реестр сообщений по обмену с ведомством.

В ходе проекта компания-разработчик развернула систему, реализовала шину взаимодействия между модулем «RS-Connect. Обмен с ФССП» и смежными банковскими системами банка, провела нагрузочное, интеграционное и функциональное тестирование. После этого решение было запущено в промышленную эксплуатацию.

"Внедрение функциональности для организации взаимодействия Промсвязьбанка с ФССП через СМЭВ 3 прошло успешно, — отметила Анна Назарова , заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank по развитию, R-Style Softlab. — За время выполнения проекта мы получили ценный опыт не только по внедрению продукта, но и по взаимодействию с ФССП и Минкомсвязи при тестировании и регистрации продукта".