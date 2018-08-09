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В Симферополе дороги отремонтируют за 1,4 миллиарда рублей
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В Симферополе дороги отремонтируют за 1,4 миллиарда рублей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Администрация Симферополя объявила о начале капитального ремонта дорог в республиканской столице. На эти цели из федерального бюджета выделено около 1,4 миллиарда рублей. Главная причина позднего старта ремонтных работ — нарушение сроков подготовки технической документации в соответствии с федеральным законодательством.
Совместно с Госкомитетом дорожного хозяйства РК и Росавтодором определен список улиц, нуждающихся в капремонте в первую очередь. Проведены конкурсные процедуры, по результатам которых с подрядчиком подписан муниципальный контракт.
В перечень вошли как центральные улицы города, несущие основную транспортную нагрузку, так и периферийные проезды-дублеры. С 13 августа техника выйдет на улицы Коммунальная, Нижнегоспитальная, Чехова, Бахчисарайская, Аральская и 1-й Конной Армии.
— Из-за ограниченных сроков выполнения контрактных обязательств подрядчик будет вести работы в круглосуточно, — отметил заместитель главы администрации города Сергей Круцюк. — С учетом этого на перечисленных улицах будет частично ограничено движение транспорта. Просим автомобилистов учитывать это обстоятельство при планировании маршрутов.
Параллельно продолжается проведение конкурсных процедур для начала работ на других улицах Симферополя. В ближайшее время будут определены подрядчики и подписаны муниципальные контракты.
Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов потребовал наложить взыскания на глав администраций, которые сорвали сроки ремонта дорог.
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