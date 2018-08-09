Международное рейтинговое агентство Standard & Poorʼs Ratings Services повысило рейтинг Промсвязьбанка до уровня «BB-» 

По мнению рейтингового агентства S& P, «повышение рейтинга отражает главным образом укрепление связей банка с правительством страны после перехода банка в собственность Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) и формирование новой управленческой команды, состоящей из руководителей высшего звена с большим опытом работы в организациях, связанных с государством».
"Повышение кредитного рейтинга подтверждает особое значение Промсвязьбанка для государства как стратегически важного финансового института. Являясь одним из 10 крупнейших банков в России, банк продолжает своё развитие с новой опытной командой под руководством П. М. Фрадкова. При этом Промсвязьбанк сохраняет свою универсальность и продолжает фокусироваться на таких бизнес-направлениях как МСБ, розница, корпоративный бизнес, разрабатывая для них новые продукты и услуги", — прокомментировал главный финансовый директор Промсвязьбанка Евгений Смирнов.