Сити-менеджер Лабытнанги мотивирует подрядчиков очевидными фактами

Администрация города Лабытнанги оставит без оплаты бракованные участки дорог. Об этом в субботу проинформировала подрядчиков мэр города Лабытнанги Марина Трескова . Глава города пояснила, что к приёмке новых дорог будут предъявлять самые строгие требования, ведь качество дорог это «визитная карточка» подрядчика и знак эффективности работы местной власти.

4 августа глава Администрации города Лабытнанги Марина Трескова проинспектировала ход строительства новых участков автодороги в районе Семи лиственниц. Горожане посчитали приоритетным благоустройство дорог в этом районе города. Муниципальные контракты на реализацию проекта достались 3 подрядным организациям: ООО «ЯмалЖилСтрой», ООО «УралТрансСтрой» и АО «Ямалавтодор». Общая сумма затрат на вознаграждение подрядчиков 168 млн рублей.

По словам специалистов УЖКХ сейчас заасфальтированы автомобильные дороги на улицах Ленинградской и Студенческой, переулках Космонавтов и Первомайском, продолжаются работы на Зелёной горке.

Источник превью: yamalpro.ru