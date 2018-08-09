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Сити-менеджер Лабытнанги мотивирует подрядчиков очевидными фактами
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Сити-менеджер Лабытнанги мотивирует подрядчиков очевидными фактами 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Администрация города Лабытнанги оставит без оплаты бракованные участки дорог. Об этом в субботу проинформировала подрядчиков мэр города Лабытнанги Марина Трескова. Глава города пояснила, что к приёмке новых дорог будут предъявлять самые строгие требования, ведь качество дорог это «визитная карточка» подрядчика и знак эффективности работы местной власти.
4 августа глава Администрации города Лабытнанги Марина Трескова проинспектировала ход строительства новых участков автодороги в районе Семи лиственниц. Горожане посчитали приоритетным благоустройство дорог в этом районе города. Муниципальные контракты на реализацию проекта достались 3 подрядным организациям: ООО «ЯмалЖилСтрой», ООО «УралТрансСтрой» и АО «Ямалавтодор». Общая сумма затрат на вознаграждение подрядчиков 168 млн рублей.
По словам специалистов УЖКХ сейчас заасфальтированы автомобильные дороги на улицах Ленинградской и Студенческой, переулках Космонавтов и Первомайском, продолжаются работы на Зелёной горке.
Источник превью: yamalpro.ru
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