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Налоговая заверила, что контролирует процесс банкротства ПАТП-1
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Налоговая заверила, что контролирует процесс банкротства ПАТП-1 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
УФНС России по Орловской области прокомментировало информацию о «разграблении» обанкротившегося Автотранспортного предприятия. Ролик о разобранных автобусах, опустевших складах произвел большое впечатление не только на горожан.
«Представляя интересы государства, налоговая служба в большей степени заинтересована в проведении процедуры в соответствии с законом и в полном погашении задолженности, в первую очередь, по заработной плате и перед бюджетом, — заявила начальник отдела обеспечения процедуры банкротства УФНС России по Орловской области Елена Юдина. — Имущество ПАТП-1 проинвентаризировано, отражено в описях и отчете об оценке. По фактам, освещенным в СМИ, мы бы хотели получить конкретную информацию. Работа с арбитражным управляющим ведется в тесном контакте. Все имущество включено в конкурсную массу в том состоянии, в котором его передал бывший руководитель. Предприятие находится на особом контроле, мы обеспечиваем контроль и недопущение реализации имущества по заниженной стоимости», — пояснила Елена Юдина «Первому областному».
Отметим, для сокращения расходов на охрану конкурсный управляющий передал часть площади в аренду с обеспечением хранения всего комплекса. Как сейчас выглядит база, показали на страницах общества «Без Ям Орловщина». Кладбище мертвых автобусов опубликовано 6 августа. Уже на следующий день на базе ПАТП-1 побывал мэр Василий Новиков. Ему пояснили, что разобраны автобусы давно без движения, транспортные средства, находящиеся на ходу, в опечатанном ангаре. Относительно пропавших станков заверили, что их отдавали в счет ремонта автобусов еще до банкротства. Исчезнувшая легковушка, которой пользовалось руководство предприятия, почему-то оказалась в распоряжении конкурсного управляющего. По итогам посещения Василий Новиков планирует написать обращение в прокуратуру с целью разобраться в сложившейся ситуации и проверить законность всех процедур, сообщала пресс-служба.
Напомним, ПАТП-1 ушло в банкротство в декабре 2017 года, когда долги превысили 60 млн рублей. В июле 2018 объявлены торги по продаже имущества банкрота. В перечне 15 зданий, закрытая стоянка, земельный участок площадью более 3 гектаров и еще ряд позиций. Стартовая цена — 127,7 млн рублей. Торги состоятся 30 августа.
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