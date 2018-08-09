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Мэр: высокоэтажную застройку в прибрежной зоне ограничат в Геленджике
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Мэр: высокоэтажную застройку в прибрежной зоне ограничат в Геленджике 

РИА Недвижимость 1 час назад
КРАСНОДАР, 9 авг — РИА Новости. Власти Геленджика начали работу по внесению в градостроительные документы изменений, ограничивающих высокоэтажную застройку в 300-метровой прибрежной зоне, сообщил РИА Новости глава города Виктор Хрестин.
Вопрос необходимости ограничения застройки побережья губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поднимал во время обсуждения итогов работы по решению проблем обманутых дольщиков с участием заместителя генерального прокурора РФ Андрея Кикотя в конце июля. Отмечалось, что специалисты регионального департамента архитектуры уже начали разработку документа об ограничении высокоэтажной застройки в 300-метровой зоне Азово-Черноморского побережья. В понедельник губернатор предложил внести соответствующий законопроект в повестку сентябрьской сессии законодательного собрания края.
Как отметил Хрестин, в середине 2000-х годов строительство высотных зданий считалось престижным и современным. Но с принятием нового генерального плана в 2016 году подход к застройке города был кардинальным образом пересмотрен. Максимально допустимая этажность была уменьшена до пяти этажей в зоне курортного строительства и до семи в зоне жилой застройки. Для первой 100-метровой зоны санитарной охраны курорта капитальное строительство запрещено.
"Предложения по ограничению этажности в 300-метровой прибрежной зоне мы, безусловно, поддерживаем и уже организовали работу по внесению соответствующих изменений в городские правила землепользования и застройки. Так, этажность в курортной зоне Геленджика предлагается ограничить до четырех этажей не выше 12 метров, этажность в зонах проектируемой жилой застройки — до пяти этажей не более 20 метров", — сказал мэр.
В начале августа руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Юрий Рысин сообщил РИА Новости о подготовке региональных властей к введению ограничений на строительство жилья в курортных территориях.
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