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Иностранные туристы смогут вернуть налог
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Иностранные туристы смогут вернуть налог 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Магазины на Петровке, Большой Дмитровке, Кузнецком Мосту и в Столешниковом переулке могут включить в систему tax free.
Вопрос включения самых «дорогих» улиц столицы в систему tax free Министерству финансов и Министерству промышленности и торговли поручил рассмотреть первый вице-премьер российского правительства Антон Силуанов.
Поводом послужило обращение исполнительного директора одной из компаний-ретейлеров брендовой одежды верхнего ценового сегмента Айсель Трудел.
В ее письме было отмечено, что зона расположения этих улиц является одной из самых популярных у зарубежных туристов. По мнению Трудел, они наиболее заинтересованы в возврате НДС, и эта мера поможет привлечь больше иностранных гостей в российскую столицу.
— Москву пока сложно назвать мировой столицей шопинга, так что дополнительный туристический поток эта мера сама по себе не привлечет, — считает вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. — Но в качестве дополнительной опции для города как туристического центра это, безусловно, положительный момент.
Сегодня по принципу tax free работают отдельные предприятия на Петровке и других центральных улицах столицы. В пресс-службе Минпромторга рассказали о проблемах и перспективе реализации программы tax free на территории страны.
— Мы вырабатываем концептуально новый подход, который позволяет оптимизировать административные процедуры и приблизить модель системы tax free к передовым мировым практикам, — сообщили «ВМ» в ведомстве. — Сейчас анализируем недостатки и преимущества всех существующих моделей и на основе этого предложим комбинированную модель. Реализуемый в настоящее время эксперимент помог нам выявить болевые точки. Также будет обсуждаться вопрос включения в систему tax free алкогольной продукции. Предложения по дальнейшему продвижению проекта Минпромторг должен внести до 1 октября этого года.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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