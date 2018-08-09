Иностранные туристы смогут вернуть налог

Магазины на Петровке, Большой Дмитровке, Кузнецком Мосту и в Столешниковом переулке могут включить в систему tax free.

Поводом послужило обращение исполнительного директора одной из компаний-ретейлеров брендовой одежды верхнего ценового сегмента Айсель Трудел

В ее письме было отмечено, что зона расположения этих улиц является одной из самых популярных у зарубежных туристов. По мнению Трудел, они наиболее заинтересованы в возврате НДС, и эта мера поможет привлечь больше иностранных гостей в российскую столицу.

— Москву пока сложно назвать мировой столицей шопинга, так что дополнительный туристический поток эта мера сама по себе не привлечет, — считает вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников . — Но в качестве дополнительной опции для города как туристического центра это, безусловно, положительный момент.

Сегодня по принципу tax free работают отдельные предприятия на Петровке и других центральных улицах столицы. В пресс-службе Минпромторга рассказали о проблемах и перспективе реализации программы tax free на территории страны.

— Мы вырабатываем концептуально новый подход, который позволяет оптимизировать административные процедуры и приблизить модель системы tax free к передовым мировым практикам, — сообщили «ВМ» в ведомстве. — Сейчас анализируем недостатки и преимущества всех существующих моделей и на основе этого предложим комбинированную модель. Реализуемый в настоящее время эксперимент помог нам выявить болевые точки. Также будет обсуждаться вопрос включения в систему tax free алкогольной продукции. Предложения по дальнейшему продвижению проекта Минпромторг должен внести до 1 октября этого года.