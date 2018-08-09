Сбербанк и Mastercard выпустили еще один музыкальный клип — с Terry и DanyMuse

Сбербанк и Mastercard выпустили совместный клип с музыкальным лейблом Black Star. Это уже второе совместное видео, указывают в Сбербанке.

Трек «#Этомое поколение» исполняют победитель шоу «Песни» на ТНТ Terry и финалист этого же проекта DanyMuse. «Артисты стали новыми амбассадорами „Молодежной карты“ Mastercard Сбербанка», — указывают в кредитной организации.

«Чтобы посмотреть новый видеоклип, пользователям необходимо было открыть все закрытые пиксели на промосайте проекта с механикой «мозаики», — рассказали в банке. — Под каждым пикселем скрывались призы: промокод на месяц бесплатной музыки «ВКонтакте», пять ежемесячных подписок на кроссовки, бесплатные книги, скидки на ювелирные украшения, бесплатные подписки на онлайн-кинотеатр, билеты в кино, эксклюзивный фото— и видеоконтент. Каждый день можно было открыть по одному пикселю, однако за репост проекта в социальных сетях и открытие пикселя другом пользователь получал дополнительный ход. Менее чем за сутки все пиксели были открыты».

В Сбербанке поясняют, что он нацелен на привлечение клиентов в возрасте от 14 лет до 21 года. По данным Росстата, в России сегодня насчитывается 10,6 млн человек в этом возрасте. При этом больше половины всей молодежи страны уже являются активными клиентами Сбербанка (по сравнению с декабрем 2017 года их число увеличилось на 20%).

«Разрабатывая рекламную кампанию, мы провели серию исследований. Результаты удивили: молодые люди хотят видеть совсем новые лица, хотя год назад ситуация была другой. Поэтому мы выбрали Terry и DanyMuse — исполнителей, которые стремительно набирают популярность. За сутки промосайт посетили более 500 тысяч уникальных пользователей. Это показывает, что мы приняли правильное решение. Всего с начала года Сбербанк привлек 490 тысяч новых клиентов среди молодежи — это рекордный показатель, который подтверждает правильность продуктовой и рекламной стратегии», — комментирует директор по маркетингу розничного бизнеса Сбербанка Алексей Гиязов

Напомним, осенью прошлого года в рамках проекта Сбербанка с музыкальным лейблом Black Star вышел клип Егора Крида на песню «#Этомоё». Целью кампании было «позиционировать „Молодежную карту“ Сбербанка как одну из многих вещей и увлечений, о которых молодежная аудитория могла бы сказать: „Это мое, это мне подходит“.

По итогам семи месяцев 2018 года портфель „Молодежных карт“ Сбербанка составил 8,2 млн активных карт. Карта выдается клиентам в возрасте от 14 до 25 лет. Стоимость обслуживания составляет 150 рублей в год — это в пять раз меньше, чем по обычным картам банка. По карте действуют особые условия программы „Спасибо от Сбербанка“: 0,5% „Спасибо“ с каждой покупки начисляются вне зависимости от оборотов и балансов, также действуют повышенные бонусы за покупки у специальных „молодежных“ партнеров программы.

В релизе подчеркивается, что индекс NPS, который характеризует готовность клиентов рекомендовать своим друзьям и знакомым продукты и услуги „Сбера“, в молодежном сегменте составляет 70% (данные на июнь 2018 года), что является самым высоким показателем в банке.