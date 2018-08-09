Ещё
Сбербанк и Mastercard выпустили еще один музыкальный клип — с Terry и DanyMuse
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.75
$
66.18
76.26
76.68
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.34
+0.04 Золото
1212.83
+0.02 РТС
1090.31
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1598
–0.0045
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Сбербанк и Mastercard выпустили еще один музыкальный клип — с Terry и DanyMuse 

Банки.ру 36 минут назад
Сбербанк и Mastercard выпустили совместный клип с музыкальным лейблом Black Star. Это уже второе совместное видео, указывают в Сбербанке.
Трек «#Этомое поколение» исполняют победитель шоу «Песни» на ТНТ Terry и финалист этого же проекта DanyMuse. «Артисты стали новыми амбассадорами „Молодежной карты“ Mastercard Сбербанка», — указывают в кредитной организации.
«Чтобы посмотреть новый видеоклип, пользователям необходимо было открыть все закрытые пиксели на промосайте проекта с механикой «мозаики», — рассказали в банке. — Под каждым пикселем скрывались призы: промокод на месяц бесплатной музыки «ВКонтакте», пять ежемесячных подписок на кроссовки, бесплатные книги, скидки на ювелирные украшения, бесплатные подписки на онлайн-кинотеатр, билеты в кино, эксклюзивный фото— и видеоконтент. Каждый день можно было открыть по одному пикселю, однако за репост проекта в социальных сетях и открытие пикселя другом пользователь получал дополнительный ход. Менее чем за сутки все пиксели были открыты».
В Сбербанке поясняют, что он нацелен на привлечение клиентов в возрасте от 14 лет до 21 года. По данным Росстата, в России сегодня насчитывается 10,6 млн человек в этом возрасте. При этом больше половины всей молодежи страны уже являются активными клиентами Сбербанка (по сравнению с декабрем 2017 года их число увеличилось на 20%).
«Разрабатывая рекламную кампанию, мы провели серию исследований. Результаты удивили: молодые люди хотят видеть совсем новые лица, хотя год назад ситуация была другой. Поэтому мы выбрали Terry и DanyMuse — исполнителей, которые стремительно набирают популярность. За сутки промосайт посетили более 500 тысяч уникальных пользователей. Это показывает, что мы приняли правильное решение. Всего с начала года Сбербанк привлек 490 тысяч новых клиентов среди молодежи — это рекордный показатель, который подтверждает правильность продуктовой и рекламной стратегии», — комментирует директор по маркетингу розничного бизнеса Сбербанка Алексей Гиязов.
Напомним, осенью прошлого года в рамках проекта Сбербанка с музыкальным лейблом Black Star вышел клип Егора Крида на песню «#Этомоё». Целью кампании было «позиционировать „Молодежную карту“ Сбербанка как одну из многих вещей и увлечений, о которых молодежная аудитория могла бы сказать: „Это мое, это мне подходит“.
По итогам семи месяцев 2018 года портфель „Молодежных карт“ Сбербанка составил 8,2 млн активных карт. Карта выдается клиентам в возрасте от 14 до 25 лет. Стоимость обслуживания составляет 150 рублей в год — это в пять раз меньше, чем по обычным картам банка. По карте действуют особые условия программы „Спасибо от Сбербанка“: 0,5% „Спасибо“ с каждой покупки начисляются вне зависимости от оборотов и балансов, также действуют повышенные бонусы за покупки у специальных „молодежных“ партнеров программы.
В релизе подчеркивается, что индекс NPS, который характеризует готовность клиентов рекомендовать своим друзьям и знакомым продукты и услуги „Сбера“, в молодежном сегменте составляет 70% (данные на июнь 2018 года), что является самым высоким показателем в банке.
Банки.ру: последние новости
Сбербанк осенью запустит бизнес-акселератор для молодых компаний Сбербанк пожаловался в ФАС на «Сберъкнижку» за использование фирменного стиля «Мир» с привкусом юга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины обрушения рубля271
Государству посоветовали избавляться от компаний
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США605
Приставы навязывают россиянам чужие долги29
Как Россия обойдет долларовые санкции США116
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение