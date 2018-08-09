Резиденты «Университетского» по запросу крупного промхолдинга предложили решения для различных технологических задач

Инновационные решения резидентов технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский» могут быть внедрены на российских промышленных предприятиях. Одним из первых заказчиков технологических решений стала крупнейшая горнодобывающая и металлургическая компания ПАО «Северсталь» , сообщил гендиректор технопарка Марат Нуриев

«Необходимость модернизации производства с использованием импортозамещающего оборудования и технологий способствует укреплению взаимодействия промышленных предприятий с инновационными центрами. Мы обладаем необходимыми компетенциями для качественного и ускоренного обновления применяемых технологий», — отметил Марат Нуриев.

В настоящее время по запросу «Северстали» компании-резиденты технопарка подготовили и направили экспертам предприятия предложения по решению конкретных технологических задач, рассказал руководитель Инжинирингового центра «Университетского» Виталий Баланчук.

В частности, компания НЕОКОРТЕКС представила предложения по организации мониторинга и диагностики состояния оборудования, в том числе, бесконтактными методами — акустическим, тепловым и основанном на машинном зрении. Компания «Гудбрейнс» предлагает решение задачи в области человеко-компьютерного взаимодействия, направленного на упрощение и повышение оперативности внесения информации в производственных условиях. Резидент «ЕКС Групп» готов приступить к созданию 3D-видеоинструкций по техобслуживанию и ремонту оборудования на основе видеосъемки. НПО «Биомикрогели» предложили решения по очистке оборудования, почв и воды от масел, нефтепродуктов и ионов металлов с использованием биоразлагаемых коагулянтов, реагентов и сорбента. ООО «Реиннольц» готово решить задачу по повышению стойкости горелок, восстановлению теплоизоляции и быстрой замене теплообменников.

Виталий Баланчук также добавил, что еще несколько крупных промышленных холдингов обозначили свой интерес к сотрудничеству с резидентами инновационного центра Свердловской области и применению их разработок в реальном производстве.