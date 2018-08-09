Количество корпоративных клиентов Tele2 в Москве выросло на 63% за январь-июнь

Количество бизнес-клиентов Tele2 в Москве выросло на 63% по итогам I полугодия 2018 г., сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

«В отчетный период уровень удовлетворенности абонентов качеством услуг (NPS) вырос с 76 до 81%. Корпоративный сегмент столичной Tele2 демонстрирует положительную динамику по ключевым показателям. По итогам I полугодия 2018 г. число компаний, пользующихся связью Tele2, выросло на 34% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а абонентская база увеличилась на 63%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сервисная выручка компании от продажи дополнительных услуг выросла в 2,3 раза, а самой востребованной услугой, которую подключали клиенты, оказалась «Корпоративная АТС». Этот сервис позволяет организовать телефонию в офисе с единым многоканальным номером и самостоятельно настраивать опцию в удобном web-интерфейсе.

«Сегмент корпоративного обслуживания является одним из драйверов роста бизнеса компании в целом. Мы уделяем большое внимание оценке развитию качества сервиса. За год NPS, который демонстрирует готовность клиентов рекомендовать услуги Tele2, вырос на пять процентных пунктов — до 81%. Это лучший показатель в отрасли в регионе, что подтверждается многочисленными независимыми исследованиями. Клиенты ценят качество голосовой связи, стоимость услуг и удобство тарифов. Они также положительно отзываются об оптимизации документооборота. Процедура максимально упрощает для клиентов коммуникацию с оператором и позволяет им сосредоточиться на решении собственных бизнес-задач», — цитирует пресс-служба директора по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Москва» Tele2 Наталью Тимощук.