Ещё
«Кавминкурортресурсы» добились запрета на продажу контрафактных «Ессентуков» для трех фирм
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.80
$
66.22
76.26
76.74
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.28
–0.15 Золото
1215.05
+0.11 РТС
1090.31
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1592
–0.0051
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

«Кавминкурортресурсы» добились запрета на продажу контрафактных «Ессентуков» для трех фирм 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 9 августа. Госкомпания «Кавминкурортресурсы» (КМКР) добилась запрета на реализацию минеральной воды «Ессентуки» для трех компаний, сообщил ТАСС руководитель компании Евгений Левицкий.
"Мы уже добились нескольких решений арбитражного суда о запрете реализации продукции недобросовестных бутиляторов, в том числе «Объединенная Водная Компания», «Водная компания „Старый источник“ и „Фирма Меркурий“. Их продукция признана контрафактной и запрещена к реализации. Также КМКР прекратило технические условия на минеральную воду „Ессентуки № 1“, „Ессентуки № 2“, „Ессентуки-Новая № 2“, — сказал он.
Левицкий также пояснил, что в 2018 году КМКР также обращалась в Роспатент с заявлениями об отзыве свидетельств наименования места происхождения товаров (НМПТ) „Ессентуки“, выданных производителям из Кавказских Минеральных Вод.
»Каждая третья стоящая на полках магазинов бутылка «Ессентуков» № 4 или № 17, — контрафакт. На данный момент некоторые «серые» бутиляторы нашли прекрасный способ сэкономить на раскрутке и продвижении своего бренда, максимально приблизив наименование товара к известным маркам. Например, на этикетке может быть мелко прописано «Произведено в городе», далее крупным шрифтом «Ессентуки» и ниже — №17 или №4. Так покупателя вводят в заблуждение — он приобретает воду, полагая, что она по химическому составу соответствует «Ессентукам» №17 или №4, а повернешь бутылку — месторождение Южно-Калаборское, Нижнебалковское или Нагутское", — добавил руководитель КМКР.
Госкомпания «Кавминкурортресурсы» — крупнейший недропользователь Кавказских Минеральных Вод, владеет лицензиями на право пользования недрами для добычи минеральных вод пяти месторождений — Кисловодского, Ессентукского, Бештаугорского, Пятигорского и Железноводского. На балансе предприятия находятся Тамбуканское месторождение лечебной грязи, 210 скважин минеральной воды, более 50 км минералопроводов.
ТАСС: последние новости
Проведение интернета на Чукотку через оптоволокно может обойтись в 8 млрд рублей "Ведомости": аэропорт Жуковский привлек партнера в проект грузового терминала Возбуждено дело по факту ДТП с двумя погибшими в Челябинской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка потопила рубль227
Как Россия обойдет долларовые санкции США118
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США605
Как долго продлится ослабление рубля1
Названы причины обрушения рубля273
Видео
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение