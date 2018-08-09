«Кавминкурортресурсы» добились запрета на продажу контрафактных «Ессентуков» для трех фирм

ТАСС , 9 августа. Госкомпания «Кавминкурортресурсы» (КМКР) добилась запрета на реализацию минеральной воды «Ессентуки» для трех компаний, сообщил ТАСС руководитель компании Евгений Левицкий

"Мы уже добились нескольких решений арбитражного суда о запрете реализации продукции недобросовестных бутиляторов, в том числе «Объединенная Водная Компания», «Водная компания „Старый источник“ и „Фирма Меркурий“. Их продукция признана контрафактной и запрещена к реализации. Также КМКР прекратило технические условия на минеральную воду „Ессентуки № 1“, „Ессентуки № 2“, „Ессентуки-Новая № 2“, — сказал он.

Левицкий также пояснил, что в 2018 году КМКР также обращалась в Роспатент с заявлениями об отзыве свидетельств наименования места происхождения товаров (НМПТ) „Ессентуки“, выданных производителям из Кавказских Минеральных Вод.

»Каждая третья стоящая на полках магазинов бутылка «Ессентуков» № 4 или № 17, — контрафакт. На данный момент некоторые «серые» бутиляторы нашли прекрасный способ сэкономить на раскрутке и продвижении своего бренда, максимально приблизив наименование товара к известным маркам. Например, на этикетке может быть мелко прописано «Произведено в городе», далее крупным шрифтом «Ессентуки» и ниже — №17 или №4. Так покупателя вводят в заблуждение — он приобретает воду, полагая, что она по химическому составу соответствует «Ессентукам» №17 или №4, а повернешь бутылку — месторождение Южно-Калаборское, Нижнебалковское или Нагутское", — добавил руководитель КМКР.

Госкомпания «Кавминкурортресурсы» — крупнейший недропользователь Кавказских Минеральных Вод, владеет лицензиями на право пользования недрами для добычи минеральных вод пяти месторождений — Кисловодского, Ессентукского, Бештаугорского, Пятигорского и Железноводского. На балансе предприятия находятся Тамбуканское месторождение лечебной грязи, 210 скважин минеральной воды, более 50 км минералопроводов.