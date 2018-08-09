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Власти Свердловской области не получали уведомлений об остановке «Русала»
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Власти Свердловской области не получали уведомлений об остановке «Русала» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг — РИА Новости, Ольга Ерачина. Власти Свердловской области не получали от "Русала" уведомлений об остановке мощностей, сообщила РИА Новости в четверг представитель департамента информационной политики региона.
Источники, близкие к «Русалу», в среду заявили РИА Новости, что алюминиевый гигант в случае сохранения санкций США может уже в сентябре начать консервацию большей части своих производственных мощностей.
"Информации об остановке мощностей «Русала» в правительство Свердловской области не поступало", — сказала представитель департамента.
В Свердловской области находятся Богословский и Уральский алюминиевые заводы «Русала».
В понедельник министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин заявил журналистам, что ни одно рабочее место в регионе не было сокращено из-за санкций.
США в начале апреля в числе прочих российских бизнесменов внесли в так называемый «черный список» (SDN-лист) Олега Дерипаску и подконтрольные ему En+ Group и «Русал». Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями в рамках санкций дается время до 23 октября.
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