Роструд выделит семь миллиардов рублей на переобучение кадров

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости Роструд планирует предусмотреть на реализацию мероприятий в области поддержки занятости на 2019 год порядка 7 миллиардов рублей, что позволит переобучить около 100 тысяч человек, в том числе людей старшего возраста, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роструд является участником приоритетного проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в части реализации мероприятий в области поддержки занятости. В целом проект нацелен на достижение прироста общей производительности труда, в том числе за счет реализации региональных программ повышения производительности труда и поддержки занятости, обучения управленческих кадров и работы Федерального центра компетенций, а также реализации мер поддержки и снятия законодательных барьеров", — говорится в сообщении.

Как отметил замруководителя Роструда Денис Васильев , слова которого приводит пресс-служба, в первую очередь это вопросы, связанные с образованием, переобучением людей современным программам и стандартам, повышением компетенции работников предприятий, том числе в соответствии с международными стандартами Worldskills.

По его словам, на реализацию мероприятий в области поддержки занятости на 2019 год планируется предусмотреть порядка 7 миллиардов рублей, что позволит переобучить около 100 тысяч человек, в том числе людей старшего возраста.

Вопросы повышения производительности труда обсуждались на пленарном заседании в рамках финала VI Национального чемпионата WorldSkills Russia 2018, проходящего в эти дни в Южно-Сахалинске.

Финал чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдёт в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа. Главными площадками состязаний станут построенный к нацфиналу торгово-развлекательный центр «Аллея» в областном центре и аэродром «Пушистый» в Корсаковском районе. «Аллея» примет участников 50 компетенций, Корсаков — остальных 13 направлений.