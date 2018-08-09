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Роструд выделит семь миллиардов рублей на переобучение кадров
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Роструд выделит семь миллиардов рублей на переобучение кадров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Роструд планирует предусмотреть на реализацию мероприятий в области поддержки занятости на 2019 год порядка 7 миллиардов рублей, что позволит переобучить около 100 тысяч человек, в том числе людей старшего возраста, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Роструд является участником приоритетного проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в части реализации мероприятий в области поддержки занятости. В целом проект нацелен на достижение прироста общей производительности труда, в том числе за счет реализации региональных программ повышения производительности труда и поддержки занятости, обучения управленческих кадров и работы Федерального центра компетенций, а также реализации мер поддержки и снятия законодательных барьеров", — говорится в сообщении.
Как отметил замруководителя Роструда Денис Васильев, слова которого приводит пресс-служба, в первую очередь это вопросы, связанные с образованием, переобучением людей современным программам и стандартам, повышением компетенции работников предприятий, том числе в соответствии с международными стандартами Worldskills.
По его словам, на реализацию мероприятий в области поддержки занятости на 2019 год планируется предусмотреть порядка 7 миллиардов рублей, что позволит переобучить около 100 тысяч человек, в том числе людей старшего возраста.
Вопросы повышения производительности труда обсуждались на пленарном заседании в рамках финала VI Национального чемпионата WorldSkills Russia 2018, проходящего в эти дни в Южно-Сахалинске.
Финал чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдёт в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа. Главными площадками состязаний станут построенный к нацфиналу торгово-развлекательный центр «Аллея» в областном центре и аэродром «Пушистый» в Корсаковском районе. «Аллея» примет участников 50 компетенций, Корсаков — остальных 13 направлений.
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