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Красноярские власти следят за ситуацией вокруг заводов «Русала»
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Красноярские власти следят за ситуацией вокруг заводов «Русала» 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 9 авг — РИА Новости. Глава Красноярского края следит за ситуацией вокруг заводов подвергшейся американским санкциям компании «Русал», расположенных на этой территории, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
США в начале апреля в числе прочих российских бизнесменов внесли в так называемый «черный список» (SDN-лист) Олега Дерипаску и подконтрольные ему En+ Group и «Русал». Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями в рамках санкций дается время до 23 октября.
В среду источники, близкие к «Русалу», заявили РИА Новости, что алюминиевый гигант в случае сохранения санкций США может уже в сентябре начать консервацию большей части своих производственных мощностей.
"Врио губернатора (Красноярского края Александр Усс — ред.) следит за ситуацией. О том, что «Русал» запрашивал помощь, информации нет", — сказал собеседник агентства.
В июле президент ОК «Русал» Владислав Соловьев, находясь в Красноярске, заявил журналистам, что до конца 2018 года «Русал» планирует перевести Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) на технологию «экологического Содерберга».
Также, по его словам, в начале 2019 года планируется запустить второй пусковой комплекс Богучанского алюминиевого завода (БоАЗа). Предприятие строится в рамках проекта БЭМО, о совместной реализации которого "Русгидро" и «Русал» договорились в мае 2006 года. В настоящее время ведется строительство завода и уже построена Богучанская ГЭС. Обеим компаниям принадлежит по 50% в БЭМО. Планируемая мощность завода — 600 тысяч тонн алюминия в год, проект разбит на две очереди по 300 тысяч тонн каждая. Первая очередь была запущена в 2016 году.
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