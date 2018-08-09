Красноярские власти следят за ситуацией вокруг заводов «Русала»

КРАСНОЯРСК, 9 авг — РИА Новости . Глава Красноярского края следит за ситуацией вокруг заводов подвергшейся американским санкциям компании «Русал» , расположенных на этой территории, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

США в начале апреля в числе прочих российских бизнесменов внесли в так называемый «черный список» (SDN-лист) Олега Дерипаску и подконтрольные ему En+ Group и «Русал». Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями в рамках санкций дается время до 23 октября.

В среду источники, близкие к «Русалу», заявили РИА Новости, что алюминиевый гигант в случае сохранения санкций США может уже в сентябре начать консервацию большей части своих производственных мощностей.

"Врио губернатора (Красноярского края Александр Усс — ред.) следит за ситуацией. О том, что «Русал» запрашивал помощь, информации нет", — сказал собеседник агентства.

В июле президент ОК «Русал» Владислав Соловьев , находясь в Красноярске, заявил журналистам, что до конца 2018 года «Русал» планирует перевести Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) на технологию «экологического Содерберга».