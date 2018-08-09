Новосибирский Биотехнопарк доплатит наукограду Кольцово за аренду земли

Мэрия новосибирского наукограда Кольцово взыскала с АО «Управляющая компания „Научно-технологический парк в сфере биотехнологий“ (Биотехнопарк) 3,6 млн руб. Резолютивная часть решения арбитражного суда Новосибирской области от 8 августа опубликована в картотеке арбитражных дел.

Мэрия Кольцово подала иск в марте 2018 года. Речь в нем идет о задолженности за аренду земли за период с апреля 2017 года по апрель 2018-го. Первоначально в заявлении указывалась другая сумма — 2,8 млн руб., но в процесс рассмотрения дела муниципалитет уточнил требования.

»Представитель ответчика заявил ходатайство об отложении судебного заседания для урегулирования спора мирным путем и подготовке текста мирового соглашения», — говорилось в определении суда от 11 июля.

Но в резолютивной части решения суда от 8 августа мировое соглашение не упоминается.

Биотехнопарк был создан в наукограде Кольцово по постановлению правительства региона в 2010 году. Владелец 100% акций — Новосибирская область. Как сообщали Sibnovosti.ru, в июне 2018 года Елена Гутова сменила Владимира Кожевникова на посту гендиректора АО.

Население наукограда Кольцово составляет около 18 тыс. человек. Доходы его бюджета на 2018 год запланированы в размере 560,5 млн руб., в том числе собственные доходы — 216 млн руб.

Фото: сайт Биотехнопарка