ЦБ предложил изменить подходы к инвестиционной деятельности страховщиков

«По итогам консультаций с представителями страхового сообщества предлагается отменить утратившие свою актуальность ограничения на вложения в корпоративные облигации, облигации субъектов Российской Федерации и муниципалитетов, а также снять запрет на инвестирование резерва опций и гарантий в производные финансовые инструменты», — говорится в сообщении.

Регулятор предложил для снижения рисков концентрации ограничить вложения в активы, выпущенные одним юридическим лицом либо группой связанных лиц, до 10% от суммы страховых резервов и норматива инвестирования собственных средств. Для выполнения этого требования будет введен переходный период три года.

«С учетом того, что инвестиции в объекты недвижимости не в полной мере отвечают требованиям ликвидности, предлагается поэтапно снизить норматив вложений в недвижимое имущество, установив ограничения на суммарную стоимость недвижимости на уровне 25% и в один объект недвижимости — 10%», — сообщает ЦБ.

Кроме того, для повышения финансовой устойчивости страховщиков регулятор предлагает увеличить пороговое значение нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств до уровня 1,3 (поэтапно в течение года). ЦБ отмечает, что это позволит страховщикам иметь запас собственных средств для осуществления выплат в случае возникновения крупного страхового убытка.

«Инициативы регулятора направлены на повышение финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций, а также будут способствовать расширению возможностей по инвестированию страховых активов в качественные инструменты», — подчеркивается в сообщении.

ЦБ собирается провести обсуждение этих и ряда других регуляторных мер со Всероссийским союзом страховщиков и по его итогам подготовить проекты соответствующих нормативных актов.