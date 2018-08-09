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ЦБ предложил изменить подходы к инвестиционной деятельности страховщиков
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ЦБ предложил изменить подходы к инвестиционной деятельности страховщиков 

Rambler News Service 1 час назад
«По итогам консультаций с представителями страхового сообщества предлагается отменить утратившие свою актуальность ограничения на вложения в корпоративные облигации, облигации субъектов Российской Федерации и муниципалитетов, а также снять запрет на инвестирование резерва опций и гарантий в производные финансовые инструменты», — говорится в сообщении.
Регулятор предложил для снижения рисков концентрации ограничить вложения в активы, выпущенные одним юридическим лицом либо группой связанных лиц, до 10% от суммы страховых резервов и норматива инвестирования собственных средств. Для выполнения этого требования будет введен переходный период три года.
«С учетом того, что инвестиции в объекты недвижимости не в полной мере отвечают требованиям ликвидности, предлагается поэтапно снизить норматив вложений в недвижимое имущество, установив ограничения на суммарную стоимость недвижимости на уровне 25% и в один объект недвижимости — 10%», — сообщает ЦБ.
Кроме того, для повышения финансовой устойчивости страховщиков регулятор предлагает увеличить пороговое значение нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств до уровня 1,3 (поэтапно в течение года). ЦБ отмечает, что это позволит страховщикам иметь запас собственных средств для осуществления выплат в случае возникновения крупного страхового убытка.
«Инициативы регулятора направлены на повышение финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций, а также будут способствовать расширению возможностей по инвестированию страховых активов в качественные инструменты», — подчеркивается в сообщении.
ЦБ собирается провести обсуждение этих и ряда других регуляторных мер со Всероссийским союзом страховщиков и по его итогам подготовить проекты соответствующих нормативных актов.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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