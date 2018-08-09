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На Мессояхе подтвердили эффективность нового метода повышения нефтеотдачи
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На Мессояхе подтвердили эффективность нового метода повышения нефтеотдачи 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
«Мессояханефтегаз» впервые в периметре «Газпром нефти» выполнил многостадийный гидравлический разрыв пласта (МГРП) на сеноманских залежах. Операцию интенсификации притока провели в горизонтальной скважине на глубине 857 метров, она состояла из пяти стадий. В ходе МГРП использовали 139 тонн проппанта и 530 кубометров жидкости.
В российской и зарубежной практике опыт проведения гидроразрыва пласта на сеноманских нефтеносных горизонтах ограничен. Традиционно считается, что эта технология не подходит для трудноизвлекаемых запасов вязкой нефти, залегающих в песчаных слабоконсолидированных коллекторах на небольших глубинах в условиях низких температур. Сложная геология залежи создает риски формирования нестандартных трещин при проведении ГРП, прорыва воды и газа в добывающую скважину.
Эффективность операции гидроразрыва рыхлых пород основного нефтеносного горизонта Восточно-Мессояхского месторождения была обеспечена с помощью комплексных подготовительных мероприятий по повышению точности прогнозирования результатов операции. Совместно с Научно-техническим центром «Газпром нефти» специалисты «Мессояханефтегаза» отобрали наиболее перспективные решения, построили 3D геомеханическую модель участка, провели цикл лабораторных и геофизических исследований. Они составили программы внутрискважинных работ и подготовили технические решения по отработке скважин в условиях автономии. В рамках пошаговой проектной логики ГРП сначала выполнили на вертикальных скважинах с расширенной геофизикой, и только на основе полученных данных геологи «Мессояхи» реализовали проект на горизонтальной скважине. При операции применили современный гибридный дизайн многостадийного ГРП, разработанный при участии специалистов Научно-технического центра «Газпром нефти».
Запускной дебит скважины после проведения МГРП составил 100 кубометров в сутки жидкости с 50% обводненностью. Это на 40% продуктивнее, чем расчетный потенциал традиционной горизонтальной скважины при бурении в схожих геологических условиях. Эксперты предприятия подчеркивают, что данные результаты сопоставимы с эффектом применения технологии фишбон, при которой от горизонтальной скважины бурятся необсаженные отростки. Этот метод сегодня входит в число приоритетных при разработке трудноизвлекаемых запасов Восточной Мессояхи. Решение о включении технологии ГРП в стратегический план развития проекта будет принято на основе мониторинга дальнейшей продуктивности скважины после МГРП.
Генеральный директор «Мессояханефтегаза» Виктор Сорокин отметил: «Технологический портфель „Мессояханефтегаза“ постоянно пополняется новыми проектами в области интенсификации добычи. Сегодня каждую четвертую скважину на Восточной Мессояхе мы бурим по методу многоствольного заканчивания или в конструкции „фишбон“. Это позволяет команде предприятия стимулировать приток нефти из расчлененных, прерывистых пластов и тем самым повышает рентабельность работ по освоению трудноизвлекаемых запасов материковой Арктики. Операция многостадийного гидроразрыва пласта на сеноманских залежах дает команде проекта новые перспективы, связанные с оптимальным выбором технологий и повышением объемов добычи нефти».
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