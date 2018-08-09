В Кировской области необходимо построить не менее десяти молочных ферм

В кировской области необходимо построить как минимум десять крупных товарных ферм на 3–3,5 тысячи голов. Об этом губернатор Игорь Васильев сообщил в интервью ОТР.

По словам Игоря Васильева, необходимость строительства ферм вызвана реализацией в регионе «большой и серьезной» программы «Миллион тонн молока».

«И не потому, что мы хотим просто достичь этой цифры и как-то этим погордиться. Как ни удивительно для вас сейчас прозвучит, мы занимаем лидирующие места в молочном животноводстве в Российской Федерации. Мы на втором месте после Татарстана в ПФО и на четвертом-пятом после Ставрополья и Ленинградской области в стране в целом», — рассказал губернатор.

«Знаете старую шутку? Хотите потратить быстро и безвозвратно деньги — вложите в сельское хозяйство. Вот это не так, времена поменялись, — продолжил Игорь Васильев. — Сейчас одно рабочее место в сельском хозяйстве в этом направлении у нас в области создает как минимум шесть рабочих мест вокруг».

«Поясню, что это такое. Это строительство, а строим собственными средствами, это формирование земельного банка, кадастровая работа и предоставление земельных участков потенциальным инвесторам бесплатно. Это подготовка кадров. Это социальная инфраструктура на селе. Вот такая история, которую мы сейчас уже проводим», — пояснил глава региона.

Как писал «ФедералПресс» , кировским аграриям пришлось затянуть пояса без бюджетной поддержки.

Фото: pixabay.com