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В Кировской области необходимо построить не менее десяти молочных ферм
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В Кировской области необходимо построить не менее десяти молочных ферм 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В кировской области необходимо построить как минимум десять крупных товарных ферм на 3–3,5 тысячи голов. Об этом губернатор Игорь Васильев сообщил в интервью ОТР.
По словам Игоря Васильева, необходимость строительства ферм вызвана реализацией в регионе «большой и серьезной» программы «Миллион тонн молока».
«И не потому, что мы хотим просто достичь этой цифры и как-то этим погордиться. Как ни удивительно для вас сейчас прозвучит, мы занимаем лидирующие места в молочном животноводстве в Российской Федерации. Мы на втором месте после Татарстана в ПФО и на четвертом-пятом после Ставрополья и Ленинградской области в стране в целом», — рассказал губернатор.
«Знаете старую шутку? Хотите потратить быстро и безвозвратно деньги — вложите в сельское хозяйство. Вот это не так, времена поменялись, — продолжил Игорь Васильев. — Сейчас одно рабочее место в сельском хозяйстве в этом направлении у нас в области создает как минимум шесть рабочих мест вокруг».
«Поясню, что это такое. Это строительство, а строим собственными средствами, это формирование земельного банка, кадастровая работа и предоставление земельных участков потенциальным инвесторам бесплатно. Это подготовка кадров. Это социальная инфраструктура на селе. Вот такая история, которую мы сейчас уже проводим», — пояснил глава региона.
Как писал «ФедералПресс», кировским аграриям пришлось затянуть пояса без бюджетной поддержки.
Фото: pixabay.com
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