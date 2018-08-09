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ВЭБ может профинансировать создание орбитальных спутников связи
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ВЭБ может профинансировать создание орбитальных спутников связи 

ТАСС 1 час назад
ГОРКИ, 9 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет Внешэкономбанка (ВЭБ) 9 августа обсуждает возможность финансирования институтом развития проекта по созданию новых орбитальных спутников связи и телерадиовещания. Об этом сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка.
"Одной из основных задач банка остается участие в проектах по развитию цифровых технологий Сегодня мы рассмотрим возможность финансирования за счет средств ВЭБа одного из таких проектов. Речь идет о создании новых орбитальных спутников связи и телерадиовещания на базе предприятия «Космическая связь», — сказал он.
Российским компаниям на фоне быстрого развития отрасли и в условиях жесткой конкуренции нужно «по этому треку быстро двигаться, заменять устаревшие космические аппараты более мощными, более современными, более высокотехнологичными», отметил премьер. Финансирование со стороны ВЭБа позволит укрепить позиции отечественных операторов на глобальном рынке связи и поддержит российские предприятия ОПК, добавил он.
Медведев также высоко оценил участие ВЭБа в финансировании новых объектов в аэропорту Шереметьево. «Здесь банк сработал как эффективный и надежный институт развития, поддержал проект в самом начале, когда были высокие риски и было трудно привлечь качественного долгосрочного инвестора. Сейчас ситуация другая — все включенные в проект объекты введены в эксплуатацию и показывают достаточно высокую рентабельность, погашение кредита идет без задержек», — сказал Медведев.
Набсовет также обсудит управление дочерними и зависимыми, в частности, условиями и параметрами выхода из объединенных Глобексбанка и Связь-банка, заключил премьер.
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