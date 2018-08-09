Губернатор поблагодарил строителей за решение поставленной Президентом задачи по обеспечению жителей доступным и комфортным жильем

Свердловская область по итогам 2017 года заняла первое место по объему ввода жилья среди субъектов УрФО и вошла в десятку регионов-лидеров по России. Об этом губернатор Евгений Куйвашев заявил 9 августа, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню строителя.

Приветствуя руководителей и сотрудников предприятий строительной сферы, ветеранов отрасли, Евгений Куйвашев отметил, что именно их усилиями формируется современный облик городов и сел.

«В нашем регионе реализуются масштабные проекты комплексной жилой застройки, такие как «Академический» и «Солнечный» в Екатеринбурге. Строители вносят большой вклад в развитие социальной сферы, возводя новые детские сады, школы, спортивные, культурные, досуговые и торговые объекты. Только в прошлом году в области построено 9 новых детских садов и 3 школы», — заявил глава региона.

Наш регион успешно решает задачу, поставленную Президентом России, по обеспечению уральцев доступным и комфортным жильем. По итогам 2017 года в регионе введено 2,1 миллиона квадратных метров жилья. Это более 30 тысяч квартир. В Свердловской области наблюдается рост производства стройматериалов. В прошлом году объем отгруженных товаров в отрасли увеличился на 11% и составил 78,8 миллиарда рублей. Средний Урал сегодня полностью обеспечивает себя цементом, керамической плиткой, теплоизоляцией, нерудными и другими материалами.

Также глава региона отметил вклад работников строительной отрасли в подготовку к проведению в Екатеринбурге матчей Чемпионата мира по футболу. «Вы преобразили гостиничную и транспортную инфраструктуру, построили современные спортивные объекты. То, каким красивым и комфортным увидели Екатеринбург многочисленные гости региона, сотни тысяч футбольных болельщиков, приехавших со всего света, есть большая заслуга уральских строителей», — подчеркнул губернатор.

Евгений Куйвашев поблагодарил строителей за весомый вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области, за добросовестный труд, профессионализм. «Я верю в победу заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025, верю в способность наших строителей создать на площадке ЭКСПО город будущего — умный, технологичный, красивый, экологически чистый. Город, полностью соответствующий теме нашей заявки: „Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений“, — заявил губернатор.

В ходе торжественного собрания Евгений Куйвашев вручил грамоты и дипломы губернатора Свердловской области заслуженным работникам строительной отрасли и руководителям ведущих предприятий Среднего Урала.

Так, почетными грамотами за многолетний добросовестный труд в строительном комплексе Свердловской области награждены начальник второго участка ООО „Электро Урал Спец Монтаж“ Владимир Жаров, машинист экскаватора ООО ПКФ „Калугин и Компания“ Сергей Калганов , генеральный директор ООО „Белоярская фабрика асбокартонных изделий“ Игорь Лаврентьев и начальник производства ООО „ЛСР Строительство-Урал“ Ирина Иванова

Благодарственные письма губернатора Свердловской области за многолетний добросовестный труд и достижение высоких показателей в производственной деятельности получили заместитель директора по капитальному строительству управления капитального строительства „Северского трубного завода“ Сергей Тимошенко, директор ООО „Кедр“ Сергей Гладышев

Кроме того, почетные грамоты за значительный вклад в строительный комплекс Екатеринбурга и высокий профессионализм строителям вручил глава городской администрации Александр Якоб

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по транспорту и строительству Сергей Бидонько , поздравляя участников торжественного собрания напомнил, что Президент России среди приоритетных направлений развития страны выделил строительную сферу. В ближайшие годы в рамках приоритетных национальных проектов существенно увеличится федеральное финансирование строительной сферы. „Уверен, что совместными усилиями, шаг за шагом, мы сделаем наши города еще более комфортными, с современной социальной инфраструктурой“, — отметил он.

Депутат вручил строителям благодарственные письма Госдумы РФ. Также в ходе собрания были вручены почетные грамоты отраслевых союзов и дипломы премии Профсоюза строителей России 2018 года — всего 25 номинаций.