Глубинная цель: чего на самом деле хочет покупатель

Большинство посетителей интернет-магазинов ничего не покупают. А привлечение новых клиентов и маркетинговые рассылки не помогают повысить продажи. Авторы книги «Оптимизация интернет-магазина: Почему 95% посетителей вашего сайта ничего не покупают и как это исправить», которая выходит в издательстве «Альпина» в середине августа, разработали пошаговую методику оптимизации работы любого интернет-магазина. Forbes публикует отрывок из книги о том, зачем на самом деле люди заходят на сайты интеренет-магазинов и что ищут.

Почему люди покупают?

Понятия «шопинг» и «покупка» в повседневной речи кажутся чуть ли не синонимами, однако психологи, изучающие поведение потребителей, проводят между ними четкое различие. Понятие шопинга относится ко всему процессу посещения магазина — и его онлайнового эквивалента, однако шопинг не всегда ведет к покупке. По сути, шопинг представляет собой одно из самых популярных развлечений в мире, которым люди занимаются вне зависимости от того, купят ли что-либо в итоге*. Исследования показывают, что шопинг позволяет естественным образом улучшить настроение.

Можно предположить, что именно потребление — то есть использование покупаемых нами вещей — заставляет нас совершать покупку. В реальности этот процесс оказывается более сложным. Автор книги «Почему мы покупаем» Пако Андерхилл как-то сказал: «Если бы покупатели ходили в магазин только в случае необходимости и на самом деле покупали самое необходимое, экономика пришла бы в полный упадок». Иными словами, мы можем заходить в магазин не только для того, чтобы что-то купить, но и по массе иных причин. Не стоит думать, что шопинг ограничивается торговыми центрами и главными улицами городов. Наше исследование, проведенное по поручению нескольких ретейлеров, показало, что значительная часть шопинга через мобильные приложения происходит потому, что люди пытаются отвлечься от повседневных задач: кормления ребенка, приготовления ужина или даже рабочих заседаний.

С точки зрения оптимизации это означает, что ваш сайт привлечет значительно больше посетителей, чем людей, готовых что-то там купить. Ваша цель заключается в том, чтобы чаще превращать их в покупателей и побуждать больше тратить при каждой покупке. Главным элементом задачи становится понимание того, что именно побуждает людей покупать больше во время шопинга.

Что заставляет людей покупать?

Итак, мы знаем, что люди занимаются покупками по разным причинам и что процесс шопинга не всегда приводит к покупкам. Так что же заставляет людей покупать?

Зачастую причина не лежит на поверхности. Иными словами, цель покупки не связана (по крайней мере напрямую) с потреблением купленного продукта. Человек приобретает средства для похудения не потому, что хочет принимать больше таблеток. И даже не для того, чтобы немного скинуть вес. Нет, его цель спрятана глубже — он хочет лучше воспринимать самого себя.

В этом и состоит основное различие между тем, что вы продаете, и тем, что покупает ваш клиент. Возможно, что торговец детской одеждой и торгует непромокаемыми куртками, однако мама покупает своему ребенку возможность счастливо играть под дождем.

Чуть позже, в ходе процесса, если вы поймете, в чем заключается эта основная цель, то сможете скорректировать свои послания, чтобы они вступали в резонанс с мыслями вашего потенциального клиента. И это не ограничивается содержанием рекламы, а покрывает все точки контакта между вашей «командой онлайн-продаж» (то есть сайтом) и посетителем.

Один из наших клиентов — торговец дорогой мебелью. Когда мы спрашиваем его клиентов, почему они что-то покупают у этой компании, почти никто не упоминает качество самого продукта — идеальные соединения деталей или безукоризненную покраску. Судя по всему, основная причина, по которой они покупали, заключалась в том, что эта покупка заставляла их чувствовать себя особенными. «Мои гости всегда говорят мне что-то приятное о купленных здесь вещах», — сказала одна счастливая клиентка. Ее главная цель при покупке была исключительно эмоциональной — она хотела, чтобы ею восхищались за уникальный стиль и вкус.

Вот почему в процессе оптимизации интернет-торговли так важно знать истинные причины, по которым покупают ваши клиенты, и понимать, как работает процесс принятия решения. В описанной выше ситуации компания могла легко попасть в ловушку и подумать, что людям нравятся ее продукты только из-за их практической пользы. А это заставило бы ее заняться активными продажами с акцентом на свойствах продуктов. В результате она упустила бы множество возможностей полностью использовать потенциал своего сайта.

Продаете ли вы 5% мозга?

Наши мозги используют два различных способа обработки информации, известные как Система 1 (древний, бессознательный мозг) и Система 2 (современный, сознательный мозг).

Одно из лучших объяснений этого явления было дано лауреатом Нобелевской премии Даниэлем Канеманом в его книге «Думай медленно… решай быстро»*. Он красочно описывает, как при покупке чего-либо между этими двумя системами может возникать внутреннее напряжение. Каждая мысль входит в мозг через подсознательную Систему 1, действующую быстро и автоматически. Таким образом, подавляющее большинство мыслей, в том числе решения о покупках, обрабатываются подсознательно.

Все происходит моментально, будто на автопилоте. Лишь около 5% наших решений и поведения поднимаются до уровня рациональной и аналитической Системы 2. Это означает, что в 95% случаев ваши клиенты принимают решения о покупке еще до того, как понимают это на сознательном уровне. Когда верх берет сознательное мышление, все (в том числе процесс принятия решений) становится намного сложнее. Очевидно, вам стоит избегать подобной ситуации, поскольку она снижает шансы на покупку.

Если вы понимаете, как работают Система 1 и Система 2, вы можете использовать эту информацию в своих интересах. На каждой стадии процесса оптимизации вам стоит помнить, что ко времени, когда в процесс включится сознательное мышление, решение уже будет принято*. Когда вы займетесь формулировкой альтернатив для сплиттеста, имеет смысл создавать их с учетом мышления в стиле Системы 1. Затем, когда в дело вступит мышление в стиле Системы 2, его работа будет заключаться в оправдании покупки, а не в создании интеллектуальных барьеров с рациональными доводами против нее.

Наверняка вам уже известна куча связанных с Системой 2 причин, по которым клиенты должны что-то у вас покупать. Процесс оптимизации поможет вам выявить мотивацию, присущую Системе 1, а затем учесть эти результаты в своем сайте.

Роджер Дули, специалист мирового класса в области работы мозга, изучающий торговую деятельность, активно выступает за использование контента, обращающегося к эмоциональным и подсознательным нуждам Системы 1. Это предполагает, что вы апеллируете, скорее, к потребностям покупателя, а не к свойствам товаров. Разница такова: свойства — то, что представляет собой или делает продукт, а выгоды — то, чем он может быть полезен для пользователя. Свойства — то, что вы продаете. А выгоды — то, ради чего пользователь покупает ваш продукт. Коммерческие сообщения, в которых доминирует информация о ценах, скидках и свойствах продукта, смещают баланс в сторону мозговой активности, связанной с Системой 2.

Существует также определенная разница между выгодами как таковыми и тем, как вы цветисто превозносите важность некоторых из них. Вот три примера, показывающих, как это происходит.

Один из ретейлеров, которым это хорошо удается, — компания Zappos, торгующая обувью в сети. Она использует большие изображения на страницах с деталями продукта, что вызывает эмоциональный ответ от Системы 1. Фактические данные размещаются по определенной ссылке, где ваша Система 2 может рационализировать решение о покупке, однако там же человек может отказаться от изначального решения о покупке.

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