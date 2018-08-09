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Минпромторг рассказал о последствиях закрытия содового завода в Башкирии
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Минпромторг рассказал о последствиях закрытия содового завода в Башкирии 

РИА Новости 38 минут назад
УФА, 9 авг — РИА Новости. Возможное прекращение производства Башкирской содовой компании может привести к росту безработицы в Стерлитамаке и повышению зависимости от импорта, так как предприятие полностью покрывает потребности российского рынка в соде, заявил журналистам заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Ранее источник в БСК сообщил, что крупнейший в России производитель пищевой и кальцинированной соды может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. По его словам, на сегодняшний день компании так и не представлено месторождение известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. Единственно возможный для компании источник сырья имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку.
"Прошел совет директоров предприятия, в котором обсуждался вопрос закрытия завода в перспективе и большой безработице. Когда речь идет о 4,5 тысячи рабочих, которые могут остаться без средств на существование, то эта ситуация кризисная. Кроме того, сода является поставщиком производимой продукции для огромного количества российских компаний, потеряв завод, все эти предприятия попадут на импортозависимость", — заявил Евтухов журналистам.
По его словам, БСК — градообразующее предприятие, которое несет большую социальную нагрузку. «Предприятие работает с ветеранами войны и труда, оказывает помощь детским садам, школам, паркам города Стерлитамак. Кроме того, предприятие является третьим по счету крупным налогоплательщиком в Башкирии, такими компаниями не разбрасываются», — сказал замминистра.
По его словам, при закрытии производства крупного поставщика продукции потеряют такие секторы российской промышленности, как металлургия, химическая и легкая промышленность, а также оборонный комплекс.
"Предприятие готово закрыть потребности всего российского рынка, в условиях санкций вопросы импортозамещения стоят на повестке дня. И этот случай нужно разработать и решить все вопросы в кратчайшие сроки, потому что счет идет на дни, а не на года, исчерпывается нынешний источник сырья и еще нет до сих понимания, какой объект будут разрабатывать, чтобы иметь ресурсы для производства соды", — пояснил Евтухов.
Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (входит в группу «Башхим») было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Компания занимает первое место в России и Европе, а также шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в РФ. Продукция, помимо России, поставляется в страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.
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