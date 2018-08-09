В Нижнем обсудили вопросы государственного регулирования ритуальных услуг

Круглый стол «Роль государственного регулирования в похоронной сфере» состоялся в Торгово-промышленной палате Нижегородской области, сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Участники дискуссии обсудили вопросы совершенствования областного и федерального законодательства, выделения мест захоронения, рассмотрели эффективные практики развития данной сферы. По словам и. о. директора МП «Комбинат ритуальных услуг населению» Юрия Мирошниченко, ориентированные только на получение прибыли частные компании, как правило, забывают о социальной направленности данной сферы и работают без бланков строгой отчетности, кассовых аппаратов и договоров с агентами. Таким образом, нарушаются действующие нормативно-правовые акты.

«Деятельность компаний в сфере ритуальных услуг требует ужесточения контроля, — отметил Юрий Мирошниченко . — Участники круглого стола заявили о необходимости централизации управления процедурами ритуальных услуг. Кроме того, необходимо определить степень ответственности частных компаний, а для этого зарегламентировать данную сферу».

По словам руководителя «КРУН» подобные круглые столы — эффективный способ обратной связи с администрацией города.