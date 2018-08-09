Власти Ленобласти подтвердили перспективное строительство поликлиник в Кудрово, Западном Мурино и Буграх

Правительство Ленинградской области подтвердило в ближайшей перспективе строительство поликлиник в Кудрово, Западном Мурино и Буграх. Об этом стало известно на заседании Совета новостроек, посвящённом вводу в растущих поселениях региона медицинских амбулаторных учреждений.