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Власти Ленобласти подтвердили перспективное строительство поликлиник в Кудрово, Западном Мурино и Буграх
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Власти Ленобласти подтвердили перспективное строительство поликлиник в Кудрово, Западном Мурино и Буграх 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Правительство Ленинградской области подтвердило в ближайшей перспективе строительство поликлиник в Кудрово, Западном Мурино и Буграх. Об этом стало известно на заседании Совета новостроек, посвящённом вводу в растущих поселениях региона медицинских амбулаторных учреждений.
Как сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин, в настоящее время уже ведутся проектные работы по поликлиникам в Кудрово и Западном Мурино, по Буграм ведутся переговоры с собственником участка. По его словам, предполагается, что строительство в Кудрово начнется в 2019 году, в 2020-м в Западном Мурино, в 2021-м в Буграх. На Совете новостроек также сообщили, что в Мурино до конца этого будут открыты два кабинета общей практики. Помещения предоставит компания «Петрострой». Михаил Москвин предложил застройщику начать передачу помещений и подготовку их к предоставлению медицинских услуг до завершения всех работ по выкупу объектов.
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