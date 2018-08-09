Власти Ленобласти подтвердили перспективное строительство поликлиник в Кудрово, Западном Мурино и Буграх 

Правительство Ленинградской области подтвердило в ближайшей перспективе строительство поликлиник в Кудрово, Западном Мурино и Буграх. Об этом стало известно на заседании Совета новостроек, посвящённом вводу в растущих поселениях региона медицинских амбулаторных учреждений.
Как сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин, в настоящее время уже ведутся проектные работы по поликлиникам в Кудрово и Западном Мурино, по Буграм ведутся переговоры с собственником участка. По его словам, предполагается, что строительство в Кудрово начнется в 2019 году, в 2020-м в Западном Мурино, в 2021-м в Буграх. На Совете новостроек также сообщили, что в Мурино до конца этого будут открыты два кабинета общей практики. Помещения предоставит компания «Петрострой». Михаил Москвин предложил застройщику начать передачу помещений и подготовку их к предоставлению медицинских услуг до завершения всех работ по выкупу объектов.