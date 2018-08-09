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Проданный ТРК «КомсоМОЛЛ» в Волгограде засветится в темноте
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Проданный ТРК «КомсоМОЛЛ» в Волгограде засветится в темноте 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Большую парковку, дополнительные места на фудкорте и ночную подсветку пообещали торгово — развлекательному комплексу «КомсоМОЛЛ» в Дзержинском районе Волгограда.
Новые владельцы торгово — развлекательного центра хотят преобразить его и внутри, и снаружи
— До конца года в помещении пройдет капитальный ремонт со сметой 55 миллионов рублей. — уточнила пресс — секретарь компании «ИНПРОМ ЭСТЕЙТА» Татьяна Короленко. — После реновации в «КомсоМОЛЛе» появятся дополнительные места в фудкорте и вырастет территория детских игровых зон.
Новые владельцы решили украсить здание торгово — развлекательного центра не только изнутри, но и снаружи: «КомсоМОЛЛ» получит ночную подсветку, запасные парковочные места и велопарковки.
— Пока мы заключили контракты не на все виды работ, — прокомментировали в компании. — Нам только предстоит выбрать подрядчика, который займется озеленением и декорированием торгово — развлекательного центра.
В июле V1.ru писал о том, что новым владельцем ТРК «КомсоМОЛЛ» стала компания из Таганрога.
— Наша компания приобрела 100% долей в ООО «Аргус», владеющем ТРК «КомсоМОЛЛ» в городе Волгограде, — сообщила Татьяна Короленко. — Мы видим перспективу вывода его на качественно новый уровень со 100% заполненными площадями и статусом самого посещаемого торгово-развлекательного комплекса Волгограда. В ближайшее время объект ожидает масштабная реновация и новая жизнь.
Комплекс площадью 84 570 квадратных метров построила компания DVI Group. Неудачно пережив кризис 2014 года, DVI Group стала избавляться от активов. Компания-кредитор «Альфа-банк» потребовал вернуть DVI Group около 260 миллионов долларов.
В декабре 2016 года ТРК «КомсоМОЛЛ» продали в качестве залогового имущества обанкротившейся компании «Волгаинвест». Победителем торгов признали ООО «Аргус», которое предложило 2, 6 за торгово — развлекательный центр 2,6 миллиарда рублей.
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