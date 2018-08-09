Долги нижегородских компаний за тепло и горячую воду достигли 1 млрд рублей

В Нижнем Новгороде, по данным на август, долги компаний за тепло и горячую воду достигли 1 млрд руб.

Некоторые жилищные и коммерческие организации не могут погасить долг перед АО «Теплоэнерго» уже несколько лет, хотя бизнес их вроде бы не терпит серьёзных убытков. Компания пытается договориться со злостными неплательщиками разными способами. Все они — в правовом поле.

«Наша политика в отношении должников довольно гибкая, — говорит генеральный директор компании Александр Котельников . — Для населения мы регулярно проводим акции с хорошими бонусами за своевременные платежи. Коммерческим организациям готовы составить индивидуальные графики погашения задолженности, предлагаем рассрочки и мировые соглашения. Но если и эти договорённости нарушены, наше терпение заканчивается. Мы вынуждены идти на жёсткие меры».

Например, взыскивать долги через суд. По закону на плечи неплательщика лягут ещё и все судебные издержки. Вот только почему добросовестный поставщик услуг должен тратить время и деньги на сложные юридические процессы?

Компания сообщает, что она вправе обнародовать имена «особо отличившихся». Более того, недавно на её официальном сайте, в разделе «Потребителям — информация о задолженности», уже появился чёрный список неплательщиков. Обновлять его будут каждый месяц. А если появятся законные основания, чтобы ограничить услугу, — в отношении коммерческих компаний сделают и это.

Такая мера вполне оправданна, считают теплоэнергетики. Из-за неплатежей им не хватает оборотных средств, это создаёт напряжённую экономическую ситуацию и влечёт серьёзные риски для успешной ремонтной кампании.

Деньги за услуги должны «работать», идти на оплату финансовых обязательств перед поставщиками газа и всеми, кто обеспечивает компании бесперебойную работу.

Кроме того, оплачивая счёт без задержек и проволочек, потребители финансируют себе безаварийную комфортную осень и зиму. Это их вклад в подготовку города к очередному отопительному сезону. Именно эти и никакие другие средства идут на модернизацию и плановый ремонт теплосетей.

А если деньги не поступают в срок, поставщик тепла и горячей воды вынужден занимать, причём под процент. К тому же кредиты часто выдают не в то время и не в желаемом объёме. Поэтому, чтобы было тепло зимой, лучше круглый год платить за эту услугу в срок.