Ещё
Полиция проверит процесс закупки кожаных портфелей Укрзализныцей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
66.19
76.40
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.64
+0.15 Золото
1214.20
–0.05 РТС
1092.95
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1568
–0.0074
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Полиция проверит процесс закупки кожаных портфелей Укрзализныцей 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Напомним, что филиал "Укрзализныци" ранее приобрел 72 кожаных портфеля общей стоимостью 388 800 грн (примерно 947 193 руб. — Прим. ред.)
Избранником «Укрзализныци» в закупке портфелей оказалось ООО «ЛС-Трейд», которое зарегистрировано в городе Бровары в квартире собственника Швеца Александра Николаевича. Данная фирма занесена в черный список ZБК как победитель непрозрачных тендеров.
По данным следствия, стоимость закупки в 3 раза превышала стоимость продукции на рынке, что привело к растрате средств «Укрзализныци». В июне следователи получили доступ к документам ООО «ЛС-Трейд» по контракту с «Укрзализныцей» для проверки деталей дела, сообщает портал.
Напомним, что в настоящее время в прессе активно обсуждаются баснословные траты компании-подрядчика HS2 в Великобритании.
РЖД-Партнер: последние новости
Минтранс предлагает повысить в 20 раз, до 2 тыс. руб. штраф за нарушения перехода ж/д пути Клайпедский порт готовится к реконструкции двух причалов Менеджеры несуществующей ВСМ с баснословной зарплатой нанимают арт-кураторов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки финансового кризиса39
В России вернулись к идее отказаться от доллара183
Россиян предостерегли от покупки валюты343
Силуанов успокоил россиян после падения рубля
Америка потопила рубль462
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение