Полиция проверит процесс закупки кожаных портфелей Укрзализныцей

Напомним, что филиал "Укрзализныци" ранее приобрел 72 кожаных портфеля общей стоимостью 388 800 грн (примерно 947 193 руб. — Прим. ред.)

Избранником «Укрзализныци» в закупке портфелей оказалось ООО «ЛС-Трейд», которое зарегистрировано в городе Бровары в квартире собственника Швеца Александра Николаевича. Данная фирма занесена в черный список ZБК как победитель непрозрачных тендеров.

По данным следствия, стоимость закупки в 3 раза превышала стоимость продукции на рынке, что привело к растрате средств «Укрзализныци». В июне следователи получили доступ к документам ООО «ЛС-Трейд» по контракту с «Укрзализныцей» для проверки деталей дела, сообщает портал.

Напомним, что в настоящее время в прессе активно обсуждаются баснословные траты компании-подрядчика HS2 в Великобритании.