Губернаторы Кубани и Дона наградили сотрудников «ЮгСтройИнвеста»

В Краснодаре прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню строителя. Оно состоялось в зале филармонии имени Пономаренко. На празднике присутствовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

По словам главы региона, строители как никто другой отвечают за то, в каких условиях живут жители Кубани и насколько благоустроено их жилье.

«Самое главное, чтобы вы строили для других, как для себя — тогда и наши города будут более благоустроенными, в них будет комфортно жить и всегда захочется возвращаться», — подчеркнул Кондратьев.

На мероприятии губернатор высказал слова благодарности сотрудникам группы компаний «ЮгСтройИнвест» за неоценимый вклад, который зодчие вносят в развитие краевой столицы. ЮСИ работает на строительном рынке Краснодара, Ставрополя и Ростова уже на протяжении 15 лет. За этот период компания завоевала репутацию надежного застройщика, который всегда выполняет работы быстро и качественно.

Администрация Кубани отметила заслуги Иванова медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, Благодарственным письмом Законодательного Собрания Краснодарского края и медалью Национального объединения строителей «За заслуги». При этом, замгенерального директора был удостоен благодарности губернатора Краснодарского края.

На празднике отметили высокий профессионализм и большой личностный вклад как руководителя, так всего коллектива ЮСИ.

«У вас достаточно энергии, предприимчивости и профессионализма, чтобы успешно решать поставленные задачи — строить больше, надежнее и с лучшим качеством», — отметил Вениамин Кондратьев. В этот же день глава Ростовской области Василий Голубев присвоил основателю и руководителю компании звание «Лучший строитель Дона». Администрация донской столицы вручила Почетные грамоты Юрию Иванову и заместителю генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Алексею Иванову , который также был награжден медалью «За заслуги перед городом Ставрополем».

Директору по строительству Игорю Кобозеву и главному инженеру Владимиру Скорикову было присвоено Почетное звание «Заслуженный строитель Кубани». Сотрудников «ЮСИ» наградили Почетными грамотами департамента строительства Краснодарского края и региональное объединение работодателей «Союз „СРО „Региональное Объединение строителей Кубани“.

По словам гендиректора компании, эти награды — очередное подтверждение высокого мастерства сотрудников „ЮгСтройИнвест“.

“Это стимул для всех нас не останавливаться на достигнутом, развиваться, удерживать высокие позиции. Хочу выразить благодарность сотрудникам компании за их трудолюбие, профессионализм и ответственный подход к любимому делу», — сказал Юрий Иванов.

Отмечается, что в настоящее время ЮСИ занимает четвертое место в рейтинге крупнейших застройщиков страны по объемам текущего строительства.

Во время мероприятия, в микрорайоне «Губернском» с рабочим визитом побывал мэр Краснодара Евгений Первышов . Он осмотрел новую дорогу, на укладку которой был потрачен всего месяц.