Ростехнадзор висит на волоске 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, в ведении которой находится надзор за безопасностью стратегической инфраструктуры, в том числе АЭС, может быть расформирована. Вынуждено. Вскрывшиеся коррупционные факты деятельности этого ведомства оказались настолько вопиющими, что вероятность именно такого сценария (по-народному — «сжечь напалмом») представляется наиболее вероятной.
Слухи об упразднении Ростехнадзора во властных и околовластных кругах ходят уже не один год — журналисты вообще числят это ведомство в числе любимых из-за обилия интересных и горячих новостей, прорывающихся в пространство мимо пресс-службы. То в заказных убийствах кого-то из высокопоставленных обвинят, то в фальсификации документов, но самый живучий слух — на базе Ростехнадзора якобы существует организованная преступная группировка, закабалившая предпринимателей непомерными поборами. Из-за этой информации судьба ведомства висит на волоске.
Должность за полмиллиона
Как заявил источник «Новых Известий», в управлениях Ростехнадзора на местах создавали некие реестры компаний, которые получали право проведения теплотехнические испытания «по методикам» ведомства. В итоге таких «лицензированных» компаний набрался десяток, и надо ли говорить, что прайсы на их услуги были примерно одинаково неподъёмны для заказчиков. Отдельным источником дополнительного заработка для предприимчивых чиновников стала организация обучения экспертов — соискатель на хлебную должность в Ростехнадзоре должен был пройти некий курс стоимостью 500 тысяч рублей и, пройдя тестирование из 15 тысяч вопросов, получить заветный «оффер».
facebook.com/gosnadzor
Понятно, что за последние годы прикопаться к функционированию ведомства можно было по множеству вопросов. Но надо понимать, что именно история 2017 года с участием руководства Ростехнадзора и переполнила, вероятно, чашу терпения в Кремле. Речь о богатом улове оперативников, которые заявились в гости к теперь уже бывшим руководителю Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорию Слабикову и начальнику Западно-Уральского управления Ростехнадзора Александру Кондалову.
Общий «улов» правоохранителей составил без малого 270 млн рублей, при том, что всё установленное имущество у одного лишь Слабикова по стоимости превысило миллиард рублей. Казалось бы, при чём тут Алёшин, к которому у следствия вопросов пока нет? Но по сложившейся негласной, а где-то и гласной, традиции тень грехов подчинённых густо ложится на их начальников. Ведь допустили же они явно незаконное обогащение подчинённых, а то, может быть, и покрывали? История отечественной криминалистики применительно к чиновникам богата такими случаями.
Тот же источник издания сообщил и о перспективах передачи полномочий упразднённого (если это случится) Ростехнадзора. Они, с его слов, будут разделены между федеральным МЧС и региональными администрациями.
Насколько правдивы и точны сведения компетентного источника, «близкого к Администрации», сказать трудно. В самом Ростехнадзоре официальный запрос News.ru с просьбой прокомментировать слух о скорой ликвидации ведомства оставили без ответа.
facebook.com/gosnadzor
Внешне же, «невооружённым глазом» признаков скорого расформирования, пожалуй, не разглядишь. Напротив, в строгом соответствии с законом глава Ростехнадзора Алексей Алёшин опубликовал свою имущественную декларацию на официальном сайте ведомства. И там всё чин чином: 12,3 млн рублей доходов за год, 6 земельных участков общей площадью почти 5 га, квартира и дома общей площадью почти 900 квадратов, авто, мотоцикл, мотовездеход. Ниже декларация супруги — куда более скромная, что редкость. С виду — нормальная декларация среднего успешного чиновника. Может быть, Алексей Владиславович действительно ни при чём и просто не очень хорошо разбирается в людях? Чего в жизни не бывает?
Сядут все По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александра Перенджиева, в ближайшее время все мы можем стать свидетелями разоблачений как действующих, так и бывших высокопоставленных чиновников. Ведь санкционное давление США и других стран Запада на Россию неизбежно способствует поиску наиболее эффективных форм государственного и муниципального управления и куда более рачительного расходования бюджета.
«Противодействие коррупции (именно противодействие, а не борьба!) способно обеспечить эффективность расходования бюджетных денег, а также изымание из коррупционных схем немалого количества средств, так необходимых государству в условиях проведения политики импортозамещения и реализации намеченных крупных экономических проектов и программ развития в различных сферах общественной деятельности на всех уровнях управления — федеральном, региональном и муниципальном», — отметил господин Перенджиев.
С ним согласен и политический аналитик Антон Хащенко. «Если даже абстрагироваться от конкретной темы вокруг Ростехнадзора, зачистки чиновников на верхах будут продолжаться. Обыватель не видит подробной картины, но на самом деле задержания высокопоставленных чиновников уже перестали быть экзотикой», — добавил эксперт.