Ростехнадзор висит на волоске

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору , в ведении которой находится надзор за безопасностью стратегической инфраструктуры, в том числе АЭС, может быть расформирована. Вынуждено. Вскрывшиеся коррупционные факты деятельности этого ведомства оказались настолько вопиющими, что вероятность именно такого сценария (по-народному — «сжечь напалмом») представляется наиболее вероятной.

Слухи об упразднении Ростехнадзора во властных и околовластных кругах ходят уже не один год — журналисты вообще числят это ведомство в числе любимых из-за обилия интересных и горячих новостей, прорывающихся в пространство мимо пресс-службы. То в заказных убийствах кого-то из высокопоставленных обвинят, то в фальсификации документов, но самый живучий слух — на базе Ростехнадзора якобы существует организованная преступная группировка, закабалившая предпринимателей непомерными поборами. Из-за этой информации судьба ведомства висит на волоске.

Должность за полмиллиона

Как заявил источник « Новых Известий », в управлениях Ростехнадзора на местах создавали некие реестры компаний, которые получали право проведения теплотехнические испытания «по методикам» ведомства. В итоге таких «лицензированных» компаний набрался десяток, и надо ли говорить, что прайсы на их услуги были примерно одинаково неподъёмны для заказчиков. Отдельным источником дополнительного заработка для предприимчивых чиновников стала организация обучения экспертов — соискатель на хлебную должность в Ростехнадзоре должен был пройти некий курс стоимостью 500 тысяч рублей и, пройдя тестирование из 15 тысяч вопросов, получить заветный «оффер».

facebook.com/gosnadzor

Понятно, что за последние годы прикопаться к функционированию ведомства можно было по множеству вопросов. Но надо понимать, что именно история 2017 года с участием руководства Ростехнадзора и переполнила, вероятно, чашу терпения в Кремле. Речь о богатом улове оперативников, которые заявились в гости к теперь уже бывшим руководителю Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорию Слабикову и начальнику Западно-Уральского управления Ростехнадзора Александру Кондалову

Общий «улов» правоохранителей составил без малого 270 млн рублей, при том, что всё установленное имущество у одного лишь Слабикова по стоимости превысило миллиард рублей. Казалось бы, при чём тут Алёшин, к которому у следствия вопросов пока нет? Но по сложившейся негласной, а где-то и гласной, традиции тень грехов подчинённых густо ложится на их начальников. Ведь допустили же они явно незаконное обогащение подчинённых, а то, может быть, и покрывали? История отечественной криминалистики применительно к чиновникам богата такими случаями.

Тот же источник издания сообщил и о перспективах передачи полномочий упразднённого (если это случится) Ростехнадзора. Они, с его слов, будут разделены между федеральным МЧС и региональными администрациями.

Насколько правдивы и точны сведения компетентного источника, «близкого к Администрации», сказать трудно. В самом Ростехнадзоре официальный запрос News.ru с просьбой прокомментировать слух о скорой ликвидации ведомства оставили без ответа.

facebook.com/gosnadzor

Внешне же, «невооружённым глазом» признаков скорого расформирования, пожалуй, не разглядишь. Напротив, в строгом соответствии с законом глава Ростехнадзора Алексей Алёшин опубликовал свою имущественную декларацию на официальном сайте ведомства. И там всё чин чином: 12,3 млн рублей доходов за год, 6 земельных участков общей площадью почти 5 га, квартира и дома общей площадью почти 900 квадратов, авто, мотоцикл, мотовездеход. Ниже декларация супруги — куда более скромная, что редкость. С виду — нормальная декларация среднего успешного чиновника. Может быть, Алексей Владиславович действительно ни при чём и просто не очень хорошо разбирается в людях? Чего в жизни не бывает?

Сядут все По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александра Перенджиева , в ближайшее время все мы можем стать свидетелями разоблачений как действующих, так и бывших высокопоставленных чиновников. Ведь санкционное давление США и других стран Запада на Россию неизбежно способствует поиску наиболее эффективных форм государственного и муниципального управления и куда более рачительного расходования бюджета.

«Противодействие коррупции (именно противодействие, а не борьба!) способно обеспечить эффективность расходования бюджетных денег, а также изымание из коррупционных схем немалого количества средств, так необходимых государству в условиях проведения политики импортозамещения и реализации намеченных крупных экономических проектов и программ развития в различных сферах общественной деятельности на всех уровнях управления — федеральном, региональном и муниципальном», — отметил господин Перенджиев.