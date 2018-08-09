«Русал» для спасения бизнеса сократит людей в моногородах и поднимет цены на российские машины

В четверг, 9 августа, акции "Русала" стремительно падали на мировых биржах: так инвесторы реагируют на риски предприятия остановить производство вообще из-за нового витка санкций — прежние были наложены в начале лета и чуть было не стали катастрофическими для компании. Сейчас Русал, чтобы окончательно не разорить учредителей (в первую очередь Олега Дерипаску ) будет снижать издержки, уменьшать объем выпускаемой продукции.

Под удар попадают самые неприбыльные предприятия компании. Так, в понедельник, 6 августа стало известно, что будет законсервировано предприятие в Надвоицах, что в Сегежском районе Карелии. Надвоицкий алюминиевый завод был введен в эксплуатацию в 1954 году и является градообразующим предприятием моногорода, в котором проживает 7,6 тыс. человек. На начало августа 2018 года в компании трудятся 343 человека. По сообщению самого Русала, НАЗ «лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья, продукция завода оказалась невостребованной, так как производство было полностью ориентировано на американский рынок, поэтому с апреля 2018 года НАЗ работает только на склад, генерируя значительные убытки».

Если смотреть на предприятия с этой точки зрения, то большую тревогу вызывают Кандалакшский и Новокузнецкий алюминиевые заводы. Именно на этих предприятиях самые высокие издержки при производстве готовой продукции. Эти заводы построены своеобразно: далеко от рынков сбыта, но зато рядом с дешевыми, как казалось в советские времена, источниками электроэнергии. Однако сейчас эти самые факторы играют против предприятий.

Для городов закрытие заводов — настоящая проблема. Кандалакшинский алюминиевый завод, что в Мурманской области, построен в 1951 году, и сейчас это, по сути, градообразующее предприятие и главное место работы местных жителей. О его проблемах Русалу было, разумеется, известно давно, и на предприятии даже пытались создать индустриальный парк — но сейчас проект придется свернуть — слишком далеко предприятие от рынков сбыта. Кроме завода, в городе есть только морской порт — и, собственно, этим перечень работ ограничивается. В Новокузнецке, что в Кемеровской области, ситуация попроще — там есть предприятия «Евраза» , куда, при некоторой доли удачи, можно устроиться сокращенным с завода.

Под угрозой закрытия для сокращения издержек находится и Ачинский глиноземный комбинат, — уверен источник «ФедералПресс» в отрасли. Крупнейшее в России предприятие по производству глинозема делает конечную продукцию, не перерабатывая руду, содержащие бокситы, как это делают все компании. Тут перерабатывают нефелины — магматический минерал с высоким содержанием алюминия. Но у переработки нефелинов есть один большой минус — это очень длинный и многостадийный технологический цикл, в ходе которого образуются множество побочных продуктов, которые надо где-то складировать, как-то утилизировать и продавать.

По крайней мере пока не вызывает никаких вопросов продолжение работы Иркутского алюминиевого завода, Саянского, Хакасского и, конечно, Богучанского. «Русал» не закроет Богучаны хотя бы потому, что там вложены миллионы долларов, и инвестиции надо отбивать», — говорит источник, знакомый в ситуации.

По другим заводам — расположенных, например, на Урале, пуле предприятий угрозы закрытяи пока нет, но там будут остановлены все инвестиционные процессы и проекты модарнизации — как например, на Уральском алюминиевом заводе, который расположен в Каменске-Уральском Свердловской области. Речь не идет, скорее всего, о закрытии завода в Североуральске, ведь там его остановка будет означать большие проблемы у довольно успешного Севруралбокситруды (СУБР), а это еще несколько тысяч человек, — говорит источник на рынке.

Закрытие заводов — это не только локальная беда местных властей и людей, которые там еще работают. Заказы с ним будут перемещены на другие предприятия компании. Например, продукцию Новокузнецкого завода — а это алюминиевые сплавы для нужд российского автопрома могут, по идее, выпускать в Иркутске или Красноярске. Однако все предприятия российского автопрома находятся в европейской части России и западно-сибирский Новокузнецк был ближе к ним примерно на несколько сотен километров, чем восточно-сибирские алюминиевые предприятия. Перенос производства означает увеличение логистического плеча, увеличение затрат на перевозку и, в конечном итоге, повышение цен на комплектующие.

Разумеется, «Русал» пытается защищаться от наступающего конца, пытается сделать так, чтобы место западного потребителя алюминия — которым сейчас ничего нельзя продавать из-за санкций, — пришел на смену потребитель российский. Для этого компания пытается развивать рынок, например, лоббируя увеличение спроса на алюминий в разных секторах экономики. Одним из таких проектов является, например, увеличение доли алюминия в производстве автомобилей.

Но эти проекты вызывают только недоумение в профессиональной среде. Самым востребованным у автопрома считаются легкосплавные диски. Тут есть и большой резерв для наращивания объемов поставок — по данным Российской алюминиевой ассоциации, в 2017 году внутренний рынок потребил 7,4 млн штук, но 62% дисков были импортными. Сейчас в стране три таких крупных производителя, два из которых подконтрольны Русалу, но вряд ли они закроют потребности всего рынка.

Таким образом, сейчас Русал находится в невероятно сложном положении. Ему придется или сокращать людей в моногородах или разоряться. Что компания выберет, кажется, очевидно.