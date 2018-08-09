«Русал» для спасения бизнеса сократит людей в моногородах и поднимет цены на российские машины 

В четверг, 9 августа, акции "Русала" стремительно падали на мировых биржах: так инвесторы реагируют на риски предприятия остановить производство вообще из-за нового витка санкций — прежние были наложены в начале лета и чуть было не стали катастрофическими для компании. Сейчас Русал, чтобы окончательно не разорить учредителей (в первую очередь Олега Дерипаску) будет снижать издержки, уменьшать объем выпускаемой продукции.
Под удар попадают самые неприбыльные предприятия компании. Так, в понедельник, 6 августа стало известно, что будет законсервировано предприятие в Надвоицах, что в Сегежском районе Карелии. Надвоицкий алюминиевый завод был введен в эксплуатацию в 1954 году и является градообразующим предприятием моногорода, в котором проживает 7,6 тыс. человек. На начало августа 2018 года в компании трудятся 343 человека. По сообщению самого Русала, НАЗ «лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья, продукция завода оказалась невостребованной, так как производство было полностью ориентировано на американский рынок, поэтому с апреля 2018 года НАЗ работает только на склад, генерируя значительные убытки».
Если смотреть на предприятия с этой точки зрения, то большую тревогу вызывают Кандалакшский и Новокузнецкий алюминиевые заводы. Именно на этих предприятиях самые высокие издержки при производстве готовой продукции. Эти заводы построены своеобразно: далеко от рынков сбыта, но зато рядом с дешевыми, как казалось в советские времена, источниками электроэнергии. Однако сейчас эти самые факторы играют против предприятий.
Для городов закрытие заводов — настоящая проблема. Кандалакшинский алюминиевый завод, что в Мурманской области, построен в 1951 году, и сейчас это, по сути, градообразующее предприятие и главное место работы местных жителей. О его проблемах Русалу было, разумеется, известно давно, и на предприятии даже пытались создать индустриальный парк — но сейчас проект придется свернуть — слишком далеко предприятие от рынков сбыта. Кроме завода, в городе есть только морской порт — и, собственно, этим перечень работ ограничивается. В Новокузнецке, что в Кемеровской области, ситуация попроще — там есть предприятия «Евраза», куда, при некоторой доли удачи, можно устроиться сокращенным с завода.
Под угрозой закрытия для сокращения издержек находится и Ачинский глиноземный комбинат, — уверен источник «ФедералПресс» в отрасли. Крупнейшее в России предприятие по производству глинозема делает конечную продукцию, не перерабатывая руду, содержащие бокситы, как это делают все компании. Тут перерабатывают нефелины — магматический минерал с высоким содержанием алюминия. Но у переработки нефелинов есть один большой минус — это очень длинный и многостадийный технологический цикл, в ходе которого образуются множество побочных продуктов, которые надо где-то складировать, как-то утилизировать и продавать.
По крайней мере пока не вызывает никаких вопросов продолжение работы Иркутского алюминиевого завода, Саянского, Хакасского и, конечно, Богучанского. «Русал» не закроет Богучаны хотя бы потому, что там вложены миллионы долларов, и инвестиции надо отбивать», — говорит источник, знакомый в ситуации.
По другим заводам — расположенных, например, на Урале, пуле предприятий угрозы закрытяи пока нет, но там будут остановлены все инвестиционные процессы и проекты модарнизации — как например, на Уральском алюминиевом заводе, который расположен в Каменске-Уральском Свердловской области. Речь не идет, скорее всего, о закрытии завода в Североуральске, ведь там его остановка будет означать большие проблемы у довольно успешного Севруралбокситруды (СУБР), а это еще несколько тысяч человек, — говорит источник на рынке.
Закрытие заводов — это не только локальная беда местных властей и людей, которые там еще работают. Заказы с ним будут перемещены на другие предприятия компании. Например, продукцию Новокузнецкого завода — а это алюминиевые сплавы для нужд российского автопрома могут, по идее, выпускать в Иркутске или Красноярске. Однако все предприятия российского автопрома находятся в европейской части России и западно-сибирский Новокузнецк был ближе к ним примерно на несколько сотен километров, чем восточно-сибирские алюминиевые предприятия. Перенос производства означает увеличение логистического плеча, увеличение затрат на перевозку и, в конечном итоге, повышение цен на комплектующие.
Разумеется, «Русал» пытается защищаться от наступающего конца, пытается сделать так, чтобы место западного потребителя алюминия — которым сейчас ничего нельзя продавать из-за санкций, — пришел на смену потребитель российский. Для этого компания пытается развивать рынок, например, лоббируя увеличение спроса на алюминий в разных секторах экономики. Одним из таких проектов является, например, увеличение доли алюминия в производстве автомобилей.
Но эти проекты вызывают только недоумение в профессиональной среде. Самым востребованным у автопрома считаются легкосплавные диски. Тут есть и большой резерв для наращивания объемов поставок — по данным Российской алюминиевой ассоциации, в 2017 году внутренний рынок потребил 7,4 млн штук, но 62% дисков были импортными. Сейчас в стране три таких крупных производителя, два из которых подконтрольны Русалу, но вряд ли они закроют потребности всего рынка.
Таким образом, сейчас Русал находится в невероятно сложном положении. Ему придется или сокращать людей в моногородах или разоряться. Что компания выберет, кажется, очевидно.