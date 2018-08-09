Бывший узник Путина начинает собственное расследование

После своего освобождения он пообещал не заниматься политикой, но очень быстро изменил свою позицию. 55-летний Михаил Ходорковский , экс-нефтяной магнат, заклятый враг Путина, отсидевший в российской тюрьме десять лет, выступает из Лондона с разоблачениями российского режима. И использует для этого все свои возможности. Он инвестирует несколько миллионов долларов в создание специальных структур, которые будут заниматься сбором доказательств лживости российской власти.

Его последний проект: центр «Досье» набирает обороты и уже стал источником нескольких сенсационных материалов. Среди них публикация переписки российского юриста Натальи Весельницкой замешанной в скандале вокруг российского вмешательства в президентские выборы в США после ее встречи с сыном Дональда Трампа в Нью-Йорке. Ее письма указывают на связь с Кремлем и дают пищу идущему в Америке расследованию. Еще одно разоблачение: бывший советник Путина тайно вкладывал инвестиции в американскую энергетическую компанию. Таким образом, бывший глава администрации президента Александр Волошин якобы владеет акциями хьюстонской компании Ethane стоимостью в несколько десятков миллионов долларов. Недавно компания, под руководством Дональда Трампа, заключила сделку в размере 26 миллиардов долларов с Китаем. Довольно щекотливая ситуация, учитывая санкции против России.

У Ходорковского есть еще один проект: «Центр управления расследованиями», центр, ответственный за финансирование журналистских расследований. Именно он отправил трех российских журналистов в ЦАР, где они были убиты 1 августа. Они должны были собрать информацию о группе наемников ЧВК «Вагнер» принадлежащей Евгению Пригожину , олигарху из близкого окружения Путина. Они должны были также добыть сведения об участии Москвы в поисково-разведочных работах на золото алмазы и уран. «Я сделаю все, чтобы узнать, кто несет ответственность», — заявил Ходорковский. Этот тяжелый удар не сломил его решимость. Бывший олигарх заявил о готовности выделить часть своего состояния (от 200 до 500 миллионов долларов) на финансирование независимой журналистики.

Ордер на арест

После помилования в декабре 2013 года бывший генеральный директор нефтяной компании ЮКОС изо всех сил стремился создать политическую альтернативу. В сентябре 2014 года он создал фонд «Открытая Россия» в надежде мобилизовать проевропейски настроенную оппозицию. Москва предприняла ответные меры. Следственный комитет предъявляет ему обвинение в том, что он приказал убить мэра нефтяного города, пока он руководил его компанией. Был выдан международный ордер на его арест. Ходорковский не унимается. Накануне президентских выборов 2018 года, он призывает начать протестную акцию «Путин надоел». Генеральный прокурор объявляет «Открытую Россию» «нежелательной организацией» и выдает санкцию на обыск у семнадцати ее представителей. Работа фонда запрещена в стране.

Кого волнует, что некогда один из самых богатых людей России, продолжает свою кампанию с одной целью: собрать досье на членов окружения Путина, чтобы однажды они предстали перед судом. Для их разоблачения он и создал центр «Досье». «Мы считаем, что руководят этим преступным сообществом несколько десятков человек, которым помогают тысячи сообщников из страха или жадности…». Боится ли он за свою жизнь? В своих интервью бывший олигарх, осужденный за налоговое мошенничество, уклоняется от ответа. «Десять лет проведенные в тюрьме научили меня не думать об этом».