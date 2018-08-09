Blockchain Lawyers объявили о новом наборе

Эксперты Blockchain Lawyers объявили о новом потоке программы дополнительного образования, которое поможет юристам освоить основные аспекты работы в сфере блокчейна и криптовалют, узнать о российских и мировых практиках, а также повысить свою квалификацию и ценность на рынке труда.

Сейчас правительство России и ведущих стран старается разработать законодательные нормы для четкого регулирования криптоиндустрии. В ближайшее время цифровые активы и права станут частью многих сфер деятельности. Скоро вопросы, связанные с криптовалютами начнут возникать в делах о банкротстве, наследстве, хищении, требованиями ПОД/ФТ и многих других. Будут затронуты все области права, поэтому необходимы специалисты, которые компетентны в этом направлении.

Пятый поток образовательной программы «Правовые основы и юридические практики работы с криптовалютой и блокчейн проектами» будет проходить в течение месяца в РЭУ имени Г. В. Плеханова, начиная с 14 сентября. Помимо правовых особенностей работы с блокчейном и виртуальными валютами, участники узнают о специфике ICO, майнинга, смарт-контрактов, различных подходов регулирования, составления документов.

Все еще нет единых международных норм в этой сфере, поэтому рынок является «голубым океаном» для юристов, а стоимость специалистов разбирающихся в этой области значительно превышает среднерыночную. Для подтверждения квалификации, слушатели программы получат сертификат государственного образца.

Многие центральные банки меняют свое отношение к виртуальным валютам, а ЦБ Испании считает, что криптовалюта может улучшить монетарную политику.