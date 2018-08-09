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Едва открытый завод под Саратовом может пасть под натиском ВЭБ
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Едва открытый завод под Саратовом может пасть под натиском ВЭБ 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ВЭБ финансировал строительство завода по выпуску гибридных двухсистемных локомотивов в Энгельсе. Производство создавалось в рамках сотрудничества с канадской компанией Bombardier Transportation. Завод был официально открыт в 2015 году, однако долго не приступал к производству, поскольку занимался сертифицированием своей продукции.
В 2017 году «ВЭБ-Лизинг» потребовал от новоиспеченного производителя возврата займа в 9,3 млрд рублей, а также погашения задолженности по договорам лизинга. ЭЛЗ подал встречный иск, требуя от структуры ВЭБа принять 82 объекта недвижимости предприятия, а также уплатить многомиллионную неустойку за неисполнение обязательства. Рассмотрение первого иска была приостановлено до тех пор, пока не принято решение по второму.
Производство в суде не раз откладывалось по просьбе обеих сторон, которые собирались урегулировать спор мирным путем. Но на этой неделе арбитражный суд Саратовской области отказал ЭЛЗ во встречном иске. Мотивация судебного решения неизвестна, опубликована пока только резолютивная часть. Параллельно арбитраж Москвы полностью удовлетворил требования «ВЭБ-Лизинга» по еще одному иску и постановил взыскать с предприятия 192 млн рублей задолженности и пеней за лизинг оборудования.
Узнать, почему сорвалось мировое соглашение между компаниями, не получилось. В «ВЭБ-Лизинг» сообщили, что не комментируют судебные разбирательства. «ФедералПресс» направил запрос также в ВЭБ, ответа на него к моменту подготовки материала не поступило. Гендиректора ЭЛЗ Ивана Панкова не удалось в течение дня застать на месте.
Полное поражение в спорах с «ВЭБ-Лизинг» может иметь печальные последствия для предприятия. Если суд решит взыскать с него 9 млрд, это может означать только банкротство завода, что поставит крест на его едва начавшемся развитии, считают наблюдатели.
«Последенее решение суда означает, что те надежды и сроки, которые были прописаны в бизнес-планах, не могут быть реализованы», — признал сопредседатель общественного совета при министерстве промышленности области Сергей Лисовский. Однако, по его мнению, стороны еще имеют возможность договориться: рушить предприятие, в которое было вложено столько денег и труда, неразумно, возможны различные варианты выхода из ситуации.
Раньше сообщалось, что в этом году ЭЛЗ планирует выпустить 10 парных локомотивов (производственные мощности позволяют делать 150 тягачей в год). В апреле первый локомотив должны были передать РЖД на подконтрольную эксплуатацию. В прошлом году заявлялось о передаче первого образца частному оператору «Нефтетранссервис». Информации о текущей деятельности завода нет: новости на сайте не обновлялись с 2015 года. В министерстве промышленности области не смогли оперативно ответить на вопросы о работе завода.
ЭЛЗ владеют офшоры — «Волкам Трейдинг Лтд» (50,1%), «Рафелар Холдингс Лимитед» (34,99%) из Кипра и «ВЭБ Лизинг Эуроп С.а.р.л.» из Люксембурга (14,9%). Предприятие входит в пул предприятий предпринимателя Станислава Гамзалова (он контролирует также «Завод металлоконструкций» в Энгельсе и «Балаково-Центролит»).
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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