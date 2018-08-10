Замглавы МВД принял участие в первой сессии Консультативного совета Целевого фонда ООН

В мероприятии приняли участие Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова, спецпосланник Генерального секретаря ООН по вопросам безопасности дорожного движения Жан Тодт , руководитель российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников , а также представители государств, международных организаций, институтов гражданского общества, бизнес-сообщества.

Участие Александра Горового в качестве официального представителя государств — членов Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), в составе которой представлены 53 страны с правом решающего голоса и 9 территорий со статусом ассоциированных членов, является признанием ведущей роли России как инициатора создания за счет добровольных взносов Целевого фонда в поддержку Глобального Плана для Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Александр Горовой в своем выступлении подчеркнул, что работа Фонда будет способствовать дальнейшему наращиванию и повышению эффективности многосторонних усилий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, в т. ч. в контексте Глобальной повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

"На площадке Консультативного совета мы будем работать и в интересах государств СНГ, жители которых составляют 80% от общего числа въезжающих в Российскую Федерацию. И часть из них значительно влияет на уровень дорожной аварийности в России", — отметил Горовой.

Консультативный совет является главным органом, определяющим приоритетные направления деятельности созданного Фонда. На заседании обсуждены и рекомендованы определенные критерии отбора проектов для финансирования, а также рассмотрены вопросы контроля, учета и отчетности по реализации отобранных заявок.

Участники заседания выразили надежду, что Фонд станет востребованным инструментом содействия странам в их усилиях по развитию устойчивой транспортной системы, обеспечивающей расширение доступа к транспортным услугам и снижение прогнозируемого уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.