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Новые предприятия обеспечат три тысячи рабочих мест в Подмосковье
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Новые предприятия обеспечат три тысячи рабочих мест в Подмосковье 

360tv.ru 1 час назад
Генеральный директор компании РТ‐Инвест Андрей Шипелов заявил, что к 2022 году в Московской области построят не менее 10 высокотехнологичных предприятий. Благодаря этому три тысячи местных жителей смогут получить работу, сообщил сайт «Комсомольская правда».
«Мы создаем несколько категорий рабочих мест. Сейчас, когда разворачивается строительство наших заводов, мы набираем персонал для стройплощадок. Приоритет отдаем местным жителям, зарплаты — выше среднего по рынку. На строительстве каждого завода нам требуется около 600 человек. Завод строится около трех с половиной лет, так что это стабильные рабочие места», — рассказал генеральный директор компании РТ-Инвест.
Развитие инфраструктуры в Подмосковье станет хорошим стартапом для молодых специалистов. Только подольский «Атомэнергомаш» обеспечен заказами на ближайшие шесть лет. После реализации крупномасштабного проекта в регионе дополнительно появится три тысячи рабочих, заключил Андрей Шипелов.
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