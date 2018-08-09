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Производители строительной химии повысили качество продукции
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Производители строительной химии повысили качество продукции 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
О том, как меняется этот продукт, и о тенденциях рынка клеевых технологий в целом "Российской газете" рассказал директор бизнес-подразделения «Бытовые клеи» Henkel Россия Алексей Ананишнов.
Какая динамика рынка клеевых технологий в России и в мире?
Алексей Ананишнов: Объем мирового рынка клея по итогам 2017 года составляет около 60 миллиардов евро, что касается компании Henkel, которая занимает лидирующие позиции в этом сегменте в мире, — это около 10 миллиардов евро. Если сравнивать с другими рынками, то российский меньше, скажем, китайского, где много высокотехнологических предприятий, использующих в производстве соответствующий клей. Но в России индустриальное направление набирает обороты, и требования к качеству продукции постоянно растут. В строительном сегменте потребители также все больше обращают внимание на качество материалов. А в бытовом сегменте спрос смещается в менее дорогие категории продуктов — мы наблюдаем такую тенденцию, когда экономика снижает темпы роста. Тем не менее в рублевом эквиваленте мы видим рост, и по некоторым категориям довольно серьезный — это, например, герметики и монтажный клей.
Если говорить о перспективах роста, то Henkel заинтересован в развитии нескольких инновационных направлений и в бытовом, и в строительном, и в индустриальном сегментах. Запросы со стороны индустриальных производителей становятся все сложнее. Клеевые технологии Henkel сегодня применяются повсеместно: в автомобилестроении, в авиационной промышленности, в электронике, в сфере производства упаковки и потребительских товаров. Еще одно направление, на котором мы фокусируемся, это 3D-печать. Технология у всех на слуху, и мы работаем над созданием материалов и решений для 3D-печати.
Также перспективны электронные чернила — они наносятся непосредственно на подложку и ускоряют печать микросхем.
Какие в целом требования к качеству предъявляют потребители?
Алексей Ананишнов: Некоторые потребители относятся к качеству очень требовательно, другие, как я уже говорил, хотят более экономный вариант. Дело в том, что люди часто не понимают, зачем переплачивать. Им кажется, что продукт один и тот же. Но клей — это очень тонкая структура с точки зрения таких факторов, как ингредиенты, безопасность и ответственность за то, что потом произойдет. Если вы используете, например, дешевый герметик, то, скорее всего, в нем очень много наполнителя. Поначалу он как будто бы работает, а потом уменьшается в объеме, появляется эрозия, шов трескается, и в итоге все равно приходится переделывать. В клее цена отражает качество, и потребители все равно возвращаются к более дорогим продуктам.
Объем мирового рынка клея по итогам 2017 года составляет около 60 миллиардов евро
Есть ли спрос на более экологичные продукты — например, с меньшим использованием растворителя?
Алексей Ананишнов: Дело не в растворителе, он ведь испаряется, а в его качестве. Henkel использует в своих продуктах или высококачественные растворители, или другие технологии без применения органических растворителей. Например, у нас много продуктов на водной основе и продуктов без каких-либо растворителей вовсе.
У российского рынка есть своя специфика, связанная с очень контрастными температурными режимами на большей части территории страны. Продукт должен выдерживать перепады температур во время транспортировки, а также не терять своих свойств при +40 и при -20 градусах. В наших продуктах используется новое поколение полимеров — например, в герметиках и монтажном клее. Они отлично подходят для климатических условий нашей страны и очень хорошо работают круглый год.
Мы также работаем над энергосберегающими технологиями. Запустили новое поколение монтажных пен с высокой термоизоляцией. В строительстве наши технологии используются при утеплении фасадов в рамках программы по реновации жилых зданий, теплопотери сокращаются в 5 раз.
Как вы оцениваете уровень локализации компании в части сырьевых компонентов, а также упаковки для готовой продукции?
Алексей Ананишнов: Нашему клеевому производству в России уже более 25 лет, наши специалисты проделали большую работу по локализации многих сырьевых компонентов. Сегодня у нас есть продукты, которые локализованы почти полностью, а есть те, где ее уровень достаточно слабый. Связано это с тем, что некоторые компоненты сырья производятся здесь или в недостаточном количестве, или ненадлежащего качества, или их вообще нет. Это, например, каучуки, специальные модифицирующие добавки или определенные виды упаковки.
В клее цена отражает качество, и потребители все равно возвращаются к более дорогим продуктам
Некоторые сырьевые компоненты привозятся фактически из одного-двух мест. Дело не в том, что в России никто не хочет их производить, а в том, что объемы такого производства должны быть достаточно большими для того, чтобы оно окупалось. По отдельным категориям локализация экономически нецелесообразна.
Кроме того, у нас есть заводы в Германии, у которых своя специализация и которые производят сырье для всей Европы.
В производстве клеев мы уровнем локализации пока не то, чтобы не довольны, но, скажем так, здесь есть над чем работать. Сегодня мы работаем и с поставщиками, и с профильными ведомствами для совместной поддержки и развития локальных производителей сырья.
Планируется ли какой-то новый инвестиционный проект в Ленинградской области?
Алексей Ананишнов: Да, буквально несколько недель назад мы заложили первый камень в строительство нового завода в этом регионе. Под расширение производства мы используем территорию нашего завода в Тосненском районе Ленинградской области.
Действующий завод начинал с производства одного клея «Момент», а сейчас производит широкую линейку бытовых и промышленных клеев. Новое предприятие будет производить сухие строительные смеси нашего бренда Ceresit, всего 26 наименований продукции объемом 80 тысяч тонн в год. Они будут поставляться в регионы Северо-Западного федерального округа.
Сейчас на российском рынке действуют пять заводов Henkel Bautechnik, новое предприятие в Ленинградской области станет шестым. Запуск намечен на начало 2019 года.
Как часто вы обновляете портфель продуктов? Какие новинки Henkel уже доступны на российском рынке?
Алексей Ананишнов: У нас есть базовые продукты. Есть клей в тюбике, которому в следующем году будет 40 лет. Безусловно, может меняться упаковка, разнообразие линейки. Мы работаем над тем, чтобы формулы соответствовали экологическим нормам Henkel. Поэтому в продуктах могут быть изменения, невидимые для потребителя — мы сохраняем все свойства, делая продукт более экологичным.
В прошлом году мы запустили новое поколение силиконового герметика, Makroflex Fusion. Он сочетает в себе преимущества кислотных и нейтральных герметиков, при этом не содержат опасных компонентов.
Makroflex и «Момент» хорошо известны российскому потребителю. Как эти бренды-долгожители себя чувствуют сейчас, стабилен ли спрос на них?
Алексей Ананишнов: Стабильный спрос остается, оба бренда хорошо известны. Все знают «Момент». «Макрофлекс» продукт более специфический, однако на протяжении 40 лет своего существования он продолжает занимать лидирующие позиции в сегменте монтажных пен. Рынок пены сейчас меняется, он зависит от динамики сегмента пластиковых окон. Многие уже поменяли окна, поэтому следующий рост будет связан с обновлением, когда менять будут те, кто поставил пластик 15-20 лет назад. То есть движение рынка имеет свои пики и спады.
В сегменте бытового клея наши задачи сейчас — это информирование потребителей о широкой палитре продуктов Henkel, и, конечно, их доступность в различных каналах продаж. Тот же «Момент», например, любят использовать художники и скульпторы, потому что он соответствует их требованиям к качеству и при этом его не нужно искать, он есть в любом магазине.
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