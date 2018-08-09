На внутреннем рынке вырос спрос на гидроизоляционные материалы

«Современные архитектурные решения невозможно воплощать в жизнь без современных материалов. Например, все чаще в РФ проекты коттеджей предлагают варианты с плоской крышей, на которой в зависимости от пристрастий и финансовых возможностей заказчика можно оборудовать место для пикника, бассейн, спортплощадку и даже автопарковку. Когда-то в российском климате подобные решения были нефункциональны. Но с современными технологиями это уже не проблема», — рассказала «РГ» эксперт международного рынка недвижимости Алла Насонова (Ашдод, Израиль). По ее словам, полимерные строительные материалы самого разного назначения в мире активно используются с середины 1960-х годов. Но российский рынок «открыл» их только в начале XXI века. Сначала была виновата плановая экономика, избирательно знакомящая отечественный стройкомплекс с западными новинками. А уже в новейшей истории России сыграло свою роль отсутствие культуры работы с подобными материалами: в отличие от отделочных, их не видно в готовом продукте, и ими нельзя было хвастаться перед заказчиком. Но жизнь взяла свое.

Полимерные мембраны являются современной альтернативой применяемым в России битумным пленкам

"ПВХ часто является первым материалом, на который обращают внимание при переходе от битумных покрытий. Решения на его основе, как правило, привлекательны по цене и просты в установке. По нашим оценкам, доля ПВХ-мембран на внутреннем рынке сейчас составляет 9 процентов (примерно 20 тысяч квадратных метров), а к 2022 году увеличится до 11 процентов или 27 тысяч «квадратов», — сообщил «РГ» операционный директор направления «Полимерные мембраны и PIR» корпорации «Технониколь» Евгений Спиряков, — на европейском рынке, по данным консалтингового агентства АМИ, они занимают уже 35 процентов. В Америке — 75 процентов. Рынок России обычно повторяет европейский сценарий, но с задержкой на 5-7 лет. И сейчас он динамично развивается. Еще в 2003 году все продукты были импортными. Сейчас доля зарубежных материалов составляет 15 процентов, и она постоянно снижается

Основным продуктом на российском рынке в сегменте полимерных мембран были и остаются мембраны на основе ПВХ, подчеркнул эксперт. Доля ТПО (термопластичные полиолефины) мембран около 5 процентов. Причина такой низкой доли ТПО — повышенные требования по горючести, установленные в России. Вторая причина — проблема со свариваемостью. ТПО быстро окисляются на солнце, и чтобы разрушить окисную пленку, нужно применять специальные очистители.

"Основных игроков на внутреннем рынке ПВХ-мембран несколько, — перечисляет Евгений Спиряков, — это «Технониколь», компания «Пеноплэкс» из Санкт-Петербурга, «Стройпластполимер» из Екатеринбурга и швейцарская компания Sika, в мае этого года локализовавшая производство мембран в подмосковной в Лобне".

Доля зарубежных гидроизоляционных материалов на отечественном рынке постоянно снижается

Мощность нового предприятия — примерно 5 миллионов квадратных метров мембран в год. Учитывая емкость российского рынка, лобненский завод закроет как минимум пятую часть потребности в этом материале. По словам гендиректора «Зика Россия» Сергея Зюзи, с открытием производства ПВХ-мембран степень локализации швейцарского концерна в РФ составила 60 процентов. А после того, как мембраны начнут выпускать из отечественного сырья, она еще увеличится.

Использование ПВХ-мембраны в качестве кровли позволяет получить качественный и долговечный гидроизоляционный слой, срок эксплуатации которого может достигать 40-50 лет, что превышает срок службы битумных материалов в 3-5 раз. Как рассказал «РГ» руководитель направления кровли Sika AG Коичи Оба, одна из первых выпущенных компанией полимерных мембран еще в 1962 году «помещена в экстремальные условия под солнце и ветер в горах на границе Швейцарии и Италии». И до сих пор как новая. При использовании же ПВХ-мембран в заглубленных и подземных сооружениях срок эксплуатации материала превышает 100 лет.