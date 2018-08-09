Опытно-механический завод «Перспектива» делает ставку на собственные научные разработки

Опытно-механический завод «Перспектива» основан в 1968 г. и до сегодняшнего дня бесперебойно выпускает промышленное оборудование и комплектующие для строительной, энергетической и металлодобывающей отраслей.

Заместитель генерального директора предприятия по общим вопросам Алексей Проценко рассказал, что первоначально задачей завода был выпуск оборудования для производства строительных материалов.

"После перестройки была сделана ставка на разработки нашего собственного конструкторского бюро, завод занялся выпуском вибротехники для разгрузки слежавшихся грузов. Сейчас на рынке востребованы наши новые разработки — маневровые устройства, толкатели для перемещения вагонов. Кроме того, недавно завод начал выпуск газогенератора по переработке различных видов отходов в газ и теплоэнергию. Спрос есть, залог развития — меняться вслед за обстоятельствами и предлагать востребованную на рынке продукцию", — уверен он.

Сегодня Группа компаний «Перспектива» включает в себя Научно-производственный холдинг «Перспектива» и Опытно-механический завод «Перспектива». Это один из крупнейших в СНГ производителей оборудования для разгрузки сыпучих грузов из полувагонов. Помимо этого, группа компаний производит оборудование для газификации твердого органического топлива. Среди продукции — виброразгрузчики, вагоноопрокидыватели, бурорыхлительная техника, маневровые устройства, питатели, конвейеры, тепляки для размораживания полувагонов, комплектующие к прессам по производству силикатного кирпича, газогенераторы (реакторы-газификаторы), запасные части к производимому оборудованию.

Исполнительный директор завода «Перспектива» Виталий Литвиненко отметил, что компания делает ставку на развитие собственных научных разработок.

"Мы развиваем завод именно в этом направлении, стараемся вкладывать больше средств в НИОКР, в исследования, научные разработки, создавая дополнительную ценность для нашего бизнеса. Своим опытом мы поделились на прошедшей на днях стратегической сессии. Мы обсуждали те форматы развития предприятия, которые могут быть интересны региону. Мы видим, что областные власти заинтересованы в развитии не только больших компаний, которые представлены на международном уровне, но и в среднем бизнесе, к которому относится и наша компания. У нас есть идеи, внедрение которых при должном финансировании, в том числе по федеральным и региональным программам поддержки предпринимательства, позволит выйти на качественно новый уровень как нашему производству, так и области в целом. Мы надеемся, что при поддержке региональных властей мы найдем общий язык с институтами развития", — сказал Виталий Литвиненко.

Поздравляя заводчан, руководитель управления аэрокосмического и ОПК, производства машин и оборудования и коммуникационных связей департамента машиностроительного комплекса регионального минпрома Валерий Голяшев подчеркнул, что предприятие хорошо известно как в России, так и за рубежом.

"Профессионализм сотрудников и инновации, которые здесь внедряются, способствуют расширению номенклатуры и качеству выпускаемой продукции. В условиях высокой конкуренции предприятию удается успешно развиваться и выпускать востребованную продукцию. Успешная деятельность предприятия вносит значимый вклад в социально-экономическое развитие Самарской области", — отметил Валерий Голяшев.