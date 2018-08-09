Новые ЖК комфортны для всех возрастов

Строить в Москве жилые комплексы без образовательных учреждений и детских площадок сегодня вряд ли кому придет в голову. «Отсутствие инфраструктуры на фоне высокой конкуренции неминуемо обернется для застройщиков стоп-продажами по причине полного отсутствия покупательского спроса», — уверен член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев.

В борьбе за сердца и кошельки потенциальных покупателей девелоперы стараются максимально развивать «территорию детства», создавая спортивные школы, скейт-парки, сенсорные площадки в расчете на молодые семьи с детьми. По статистике они составляют основное ядро покупателей квартир в московских новостройках. Интересные тенденции в развитии детской инфраструктуры на первичном рынке жилья проанализировали эксперты «Метриум». По данным риелторских агентств, до 60 процентов покупателей квартир в новостройках массового сегмента и бизнес-класса интересуются наличием детских спортивных школ и кружков, а также секциями активного отдыха. Исходя из этих тенденций в городском квартале комфорт-класса на юге Москвы застройщиком предусмотрено строительство набережной, которая станет центром социальной жизни и активного отдыха квартала. Также девелопер построит детскую парусную школу. Ее разместят в одном из корпусов, расположенных на первой линии от реки.

Спортивную направленность имеет и другой крупный девелоперский проект. В районе бывшего автозавода ЗИЛ возведен Ледовый дворец, который уже стал площадкой для проведения спортивных и культурных мероприятий. В его состав вошла спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Динамо», которая готовит молодую смену хоккеистам клуба. В 2017 году начал работу Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой

Пожалуй, дальше всего в развитии «домашней» спортивной инфраструктуры для детей продвинулись девелоперы проекта в Московской области. Одним из авторов концепции жилого комплекса с мощным спортивно-образовательным кластером стала заслуженный тренер России Ирина Винер-Усманова . На территории объекта есть центр гимнастики, академия бокса, школа единоборств, центр волейбола и фехтования.

Современные технологии делают детские игровые площадки более эффективными и безопасными

Помимо спортивной инфраструктуры жилых комплексов девелоперы сегодня делают ставку и на создание необычных игровых объектов. К примеру, в жилом комплексе комфорт-класса в Новой Москве застройщики обещают при покупке квартиры подарить каждому жителю в придачу целый контактный зоопарк. Познакомиться с типичными представителями фауны средней полосы, погладить и покормить белочек можно будет на территории парка площадью 4,8 гектара.

По сравнению с эпохой типового жилищного строительства, подчеркивают эксперты «Метриум», сегодня полностью изменился подход к организации зон для подвижных игр. К примеру, застройщики городского квартала комфорт-класса на юге столицы впервые на столичном рынке представили уникальные детские площадки, разделенные не только по возрастам, но даже по интересам. Для девочек установлены качели, для мальчиков — веревочные лесенки, горки, тарзанки. А для подростков, которые уже давно потеряли интерес к песочницам, в жилом комплексе бизнес-класса на берегу Москвы-реки девелоперы предусмотрели строительство скейт-парка, роллердрома и скалодрома.

Современные технологии делают детские игровые площадки более эффективными с точки зрения развития, а также более безопасными. Так, в одном из проектов комфорт-класса предусмотрены так называемые сенсорные детские площадки. Элементы игровых конструкций и наземные покрытия произведены из специальных материалов с разной фактурой, что позволяет маленьким детям во время прогулки развивать мелкую моторику рук, активизирующую работу мозга.