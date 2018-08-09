Цирк будет продолжаться: вдвое подорожавшему цирку-долгострою в Пензе выделили допфинансирование

Глава правительства Дмитрий Медведев распорядился выделить Министерству культуры 700 миллионов рублей, чтобы на эти средства подведомственная компания «Росгосцирк» кого-нибудь наняла и залатала прореху в российской государственной культуре. Прореха зовется долгостроем — Пензенским государственным цирком имени Терезы Дуровой. Общая стоимость проекта, таким образом, вырастет более чем вдвое, хотя сейчас цирк готов на 70%. Официальные лица обещают, что зиять она перестанет к 2020 году, а цирк, в свою очередь, станет сиять.

В этом клянутся и полпред в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич , и губернатор области Иван Белозерцев , хотя последний если и может влиять на процесс, то только косвенно. Впрочем, под сроком сдачи 2020-й стоит и подпись Медведева. И Росгосцирк ориентируется на эти сроки.

Внимание, вопрос: будет ли Пензенский цирк готов к 2020 году, если на сегодняшний день на реконструкцию потрачено не менее 1,47 миллиарда, а старый цирк закрыли семь лет назад? Чтобы на него ответить, обратимся к опыту прошлого.

Для этого достаточно открыть сайт цирка и пролистать несколько страниц. Помимо ненормативной лексики из сообщения в сообщение кочует один и тот же сакраментальный вопрос: «Где цирк?!» В самом деле, как же это получилось: сайт есть, а цирка нет?

В 2011 году, когда президентом был Медведев, а Пензенскую область возглавлял Василий Бочкарев , Пензенский цирк имени Терезы Дуровой был признан аварийным и никуда не годным. Его закрыли на реконструкцию, а еще через год, как водится, снесли, потому что решили, что он уже какой-то совсем старый. На его месте должны были построить красивый и просторный, оснащенный по последнему слову техники четырехэтажный дворец по проекту самарского архбюро «Арбат».

Из того же города взяли и генерального подрядчика. Его название, серое, как цементные брызги на ржавом мастерке, «Волгожилстрой» (входит в группу компаний «Берег»), внушало доверие, как и честное, открытое лицо гендиректора Ивана Хандогина.

Работы обещали закончить в два года. Начали бодро: «Волгожилстрой» получил от Росгосцирка 799,3 миллиона рублей (общая сумма контракта тогда составляла 987,4 миллиона). К середине 2014 года здание было готово на 62%.

Шли годы. По всей Руси началась великая стройка. И, в частности, по-над вечными волнами матушки Волги то тут, то там слышались пила плотника и мат клепальщика. Сдали в эксплуатацию огромную «Казань Арену», на стрелке Оки и Волги, зажгли плафон «Нижнего Новгорода», к подножию Мамаева кургана легло велосипедное колесо «Волгограда», да в той же Самаре приземлилась летающая тарелка нового стадиона. В срок сдали сочинские объекты, на далеком черноморском берегу, они уже начали зарастать плевелом, покрываться ржой, патиной и кракелюрами.

Наша же стройка почти не продвигалась с середины 2014 года. В 2015 году договор перезаключили, но тогда в какой-то момент выяснилось, что строит «Волгожилстрой» что-то не то, — выявили грубейшие расхождения с заявленным проектом. Тогда общественность узнала и про лифт из слоновника, размещенного на втором этаже, а главное — про гигантскую многоуровневую парковку, которую своевольно расширил генподрядчик. Инженерные коммуникации, инфраструктура, подъездная схема… Безобразие было решено пресечь, а проект заново согласовать с Главгосэкспертизой.

Но как строить, если старый проект не годится, а нового нет? Забегая вперед, Росгосцирк получил добро от Главгосэкспертизы только весной 2017 года. Руководство Росгосцирка трижды сменилось с начала этой истории, именно его вместе с местными чиновниками обвиняли в намеренном затягивании строительства.

А тогда, в 2015 году про Ивана Хандогина, главу «Волгожилстроя», стало известно, что он не только кавалер почетного знака «Строительная слава», но и сидел четыре года по 159-й статье. За то, что взял у дольщиков 14 миллионов, а дом строить им не стал. На строительстве цирка он будто бы кидал субподрядчиков. Когда деньги кончились, Хандогин просто самоустранился. Было непонятно, как возобновить строительство, вдобавок, смета была составлена по ценам 2010 года, вовсе не актуальным в 2015-16 годах.

В 2015 году в Счетной палате выяснили, что перерасход средств на стройке превысил 170 миллионов рублей. Татьяна Голикова , тогда председатель СП, сказала следующее: «К сожалению, четких ответов на ключевые вопросы у Минкультуры по Пензенскому цирку пока нет. Что касается нарушений, то о них мы отдельно проинформируем Генеральную прокуратуру с целью применения соответствующих мер прокурорского реагирования».

Прокуратура никак не отреагировала, дело не возбудили, но Росгосцирк на шестой год такого неторопливого возведения разорвал с генподрядчиком отношения. Это, разумеется, тоже строительство не ускорило.

Впрочем, губернатору Белозерцеву, очевидно, надоело позориться и каждый год объявлять жителям о переносе сроков завершения стройки, за которую он по-хорошему и не отвечает (объект-то федеральный). А может, после визита премьер-министра Медведева и министра финансов Антона Силуанова в Пензу дело пошло на лад? В частности, сначала финдиректором Пензенского цирка, а затем и главой по согласованию с Росгосцирком была назначена Людмила Кипурова, в прошлом — первый замглавы городской администрации Пензы. Было принято решение найти местного подрядчика и, наконец, была выделена новая порция денег.

На этот год Росгосцирку для подрядчика на пензенский проект дают 582 050 000 рублей, 291 258 000 — в 2019-м, и 393 806 000 — в 2020-м. Эти суммы из проекта электронного аукциона, который Росгосцирк объявил этим летом. Проблема в том, что на него никто не заявился, кроме одной-единственной компании «Стройресурс», к слову, из Рязани, которую до торгов не допустили из-за нарушений в оформлении заявки.

Депутат законодательного собрания Пензенской области, член ЦК КПРФ Георгий Камнев в беседе со «Штормом» сказал, что, по его мнению, цирк все-таки достроят к 2020 году: сроки-то вполне реальные, и сколько еще можно тянуть! «Просто в Пензе маловато потенциальных подрядчиков, способных доделать этот проект или имеющих для этого свободные средства», — пояснил коммунист.